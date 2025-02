Sebrae-SP abre inscrições para Missão Apimondia na Dinamarca

Copenhage, na Dinamarca, será palco da Apimondia, a maior feira de apicultura do mundo, e o Sebrae-SP está com inscrições abertas para a Missão Internacional que levará até 20 empresários do ramo, produtores rurais e apicultores do Estado de São Paulo para o evento. As inscrições podem ser feitas até 14 de março.

A feira é realizada a cada dois anos, em um local diferente. Em 2025, o evento será realizado de 23 a 27 de setembro e a Missão Empresarial ocorrerá de 21 a 27 de setembro. A Apimondia tem como foco promover conhecimento, melhores práticas, gerar oportunidades de negócios, apresentar produtos apícolas puros e destacar a importância das abelhas e da apicultura. O Sebrae-SP esteve presente na edição anterior da feira, realizada no Chile, com uma delegação de 20 pessoas.

De acordo com Márcio de Carvalho, consultor de comércio exterior do Sebrae-SP, ao participar de uma Missão Empresarial, o empreendedor tem como benefícios: networking, conhecimento, visibilidade e oportunidades. “É uma forma de criar laços com outros empresários e com o Sebrae, adquirir informações sobre novos mercados, produtos e tecnologias, divulgar a empresa e ainda verificar o potencial de seus produtos e serviços em novos mercados e gerar novos negócios”, destaca.

A programação da Missão conta com seminário de abertura, visitas técnicas e três dias reservados para a Apimondia. No último dia, os empreendedores participarão do Hackathon de inovação, uma dinâmica para entender o que pode ser feito nos seus próprios negócios a partir das visitas e tendências conhecidas.

Condições

É necessário se inscrever e o valor de participação para os selecionados é de R$ 200, que envolve o pacote de serviços técnicos do Sebrae-SP (acompanhamento geral, traduções e os ingressos para as atrações da feira), além de ser necessário arcar com os custos de passagem aérea, hospedagem e alimentação. As pessoas interessadas podem preencher o formulário de inscrição no Link.