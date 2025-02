Sebrae Grande ABC oferece curso para simplificar seus negócios  

De 24 a 28 de fevereiro será realizado no escritório do Sebrae Grande ABC o curso “Simplifique”. A atividade é aberta para empreendedores, profissionais e qualquer pessoa interessada em simplificar processos e otimizar a gestão do seu negócio.

Durante o curso, os participantes aprenderão a construir estratégias para simplificar processos empresariais, melhorar a produtividade e reduzir a complexidade no dia a dia. Além disso, serão apresentadas técnicas de organização que impactarão positivamente na gestão financeira e administrativa.

O curso “Simplifique” ocorrerá das 19h às 23h, presencialmente, na Rua das Figueiras, 315 – Jardim – Santo André.

As vagas são gratuitas e limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/45076

CURSO PRESENCIAL – SIMPLIFIQUE

Datas: 24 a 28 de fevereiro

Horário: 19h00 às 23h00

Local: SEBRAE GRANDE ABC – Rua: das Figueiras, 315 – Bairro Jardim – Santo André

Inscrições pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/45076