São Caetano impulsiona pequenos empreendedores com o Programa Estímulo

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), reafirma seu compromisso com o crescimento econômico da cidade e com o apoio constante aos pequenos empreendedores e o Programa Estímulo é umas ações da administração para potencializar a economia local.

O Programa Estímulo é uma associação sem fins lucrativos e representa o maior fundo de impacto do Brasil, com a missão de apoiar micro e pequenas empresas em todo o país.

A parceria com o programa visa fortalecer os negócios locais, oferecendo aos empreendedores acesso a crédito, suporte financeiro, capacitação e uma rede de conexões com investidores e parceiros estratégicos.

Alan de Camargo, secretário da Sedeti, destaca que o Estímulo se diferencia no mercado por utilizar tecnologia e dados para fornecer soluções personalizadas aos empreendedores. “Oferecemos apoio financeiro especializado, educação personalizada e acesso a uma rede de conexões poderosa, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios, especialmente em tempos de desafios econômicos”, afirma.

Entre os principais benefícios do programa, os pequenos empreendedores terão acesso a linhas de crédito com condições especiais, como taxas de juros acessíveis, prazos de carência e opções de parcelamento flexíveis.

“Essa iniciativa reflete a visão da administração municipal de criar um ambiente de negócios forte e inclusivo, onde micro e pequenas empresas possam prosperar, impulsionando o crescimento sustentável da economia local”, reforça Alan.

Para mais informações sobre o Programa Estímulo e como solicitar apoio financeiro, os interessados podem acessar o portal da Sedeti pelo link: https://desenvolve.saocaetanodosul.sp.gov.br/.