Saúde no Território marca presença em associações de bairro e entidades de Diadema

Nesta semana, o Programa Saúde no Território, da Secretaria Municipal da Saúde de Diadema, levou ações de prevenção e promoção da saúde a diversos espaços da cidade para ampliar o diálogo com a população e fortalecer o vínculo entre comunidade e equipe de saúde das regiões norte, leste e sul.

Na sexta-feira (14/06), as ações das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) ocorreram na Igreja Evangélica Apostólica Missão Urgente, território da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paineiras, e na Associação Comunitária de Todos Nós Morro do Samba e Beira Rio, território da UBS Serraria.

Já na terça-feira (11/06), as ações foram no Centro Comunitário 18 de Agosto (UBS Paineiras), Núcleo Comunitário Joaninha (UBS Vila Paulina) e na Igreja Assembleia de Deus (UBS Maria Tereza). Além do espaço de diálogo, foram oferecidos diversos serviços, como consultas médicas, vacinação, avaliação antropométrica, aferição de pressão, glicemia e teste de acuidade visual Snellen.

Na semana anterior, o programa passou também pelas regiões leste e sul. Saiba mais em https://portal.diadema.sp.gov.br/saude-no-territorio-leva-acoes-ao-eldorado-e-serraria/.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, ressaltou que levar os profissionais da Estratégia Saúde da Família para associações e entidades reforça o diálogo e a proximidade das equipes da saúde com as pessoas. “Saúde no Território é o fortalecimento dos vínculos, para fazer mais pela saúde, prevenir e cuidar das pessoas”, afirmou.

Proximidade

Na ação da UBS Paineiras, o pastor Daniel Neves Estevam avaliou a atividade como muito positiva. “Muito bom poder proporcionar condições de receber atendimentos de saúde. Entendo que a igreja pode também abrir espaço para ações como essa”, disse.

O conselheiro da UBS Paineiras, Arnaldo Alves dos Santos, destacou a proximidade com a comunidade. “Fica mais fácil para a população fazer esse acompanhamento da saúde. Se é algo mais grave, a pessoa já sai daqui com encaminhamento. É muito importante que as pessoas participem”, chamou.

O morador Aldenir Francisco da Silva ficou sabendo da ação pela agente comunitária de saúde (ACS). “Já fiz um check up, medi pressão, diabetes, tomei vacina da gripe. Agora, saio com pedidos de exames e encaminhamento ao oftalmologista”, contou. Deli de Santana foi com a mãe que é hipertensa. “Moro aqui perto e tem a facilidade de acesso. Achei muito bom, bem tranquilo”.

Adonias Santos de Souza foi a pé para fazer o acompanhamento de saúde. “Já acompanho há mais de 20 anos na UBS, é importante cuidar da saúde. O pessoal da UBS é legal, sou bem atendido pela médica e por todos”, contou.

Próxima ação

No dia 20, às 9h, o Saúde no Território será na Rua Serra de Macaé, 615, Campanário, com a equipe da UBS Parque Reid.