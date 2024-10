Esportistas defendem continuidade do prefeito Filippi em Diadema

Esportistas de Diadema manifestaram apoio à reeleição do prefeito Filippi em uma plenária lotada realizada no Clube Chácara 3 Irmãos, no Centro da cidade. O apoio do prefeito Filippi ao projeto de resgate do esporte em Diadema, que fez com que o município conquistasse o título de Cidade Sul-Americana do Esporte, foi tema central das lideranças que discursaram pela continuidade do trabalho.

A comparação entre a gestão Filippi e o governo de Lauro Michels, cuja boa parte da equipe apoia a candidatura de Taka Yamauchi, foi inevitável. Com Lauro, equipamentos foram fechados e deteriorados, equipes de esportes olímpicos foram desmontadas e o esporte de Diadema estava literalmente nas cordas.

“Não tem como não falar do jeito que encontramos esta Prefeitura e do jeito que ela está agora. Meu antecessor ficou oito anos sem chamar nenhum professor de educação física concursado, nós já chamamos mais de dez. Reabrimos o Parque Pousada dos Jesuítas, que estava fechado, reformamos equipamentos, retomamos as equipes esportivas. Trabalho que foi reconhecido com o título de Cidade Sul-Americana do Esporte”, disse Filippi.

Uma prova do resgate do esporte em Diadema é o volume de equipes inscritas nos Jogos Regionais. Com Lauro, somente 3 equipes participaram das competições. A última edição dos Regionais contou com a presença de 34 times de Diadema.

“E agora vamos ficar mais exigentes. Quando coloquei gramado sintético no campo do Padre Anchieta, a cidade quis mais e temos feito mais. Agora vamos entregar o CEU do Promissão, que vai subir a régua de exigência da nossa população. É isso que queremos. Diferentemente do meu adversário, que fez campanha toda destruindo Diadema, nós amamos essa cidade e queremos vê-la como protagonista”, afirmou o prefeito.

Professores da rede municipal também foram unânimes em defender a continuidade do prefeito Filippi. “Eu entrei na Prefeitura há 15 anos e tive a infelicidade de ver como o governo do Lauro Michels tratou o esporte. Muitas vezes nem papel higiênico para os funcionários tinha. Eu sempre ouvi falar muito bem do prefeito Filippi e, quando o conheci e passei a trabalhar com ele, entendi porque tanta gente gosta dele. Não podemos voltar para um passado que só fez mal para o esporte da cidade”, declarou a professora Celeste, do Mulheres em Movimento.

Luciana Avelino, secretária de Esporte e Lazer, lembrou que ainda há muito a construir e somente o prefeito Filippi reúne condições de tocar esse processo. “Com a força de vocês, dos professores e da gestão do prefeito Filippi, viramos a Cidade Sul-Americana do esporte. Acreditamos no nosso trabalho.”