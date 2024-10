Diadema assina ordem de serviço para nova sala de ginástica no Paineiras

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, assinou ordem de serviço para construção da nova sala de ginástica ao lado do Ginásio Eduardo Poliesportivo Eduardo de Jesus Souza, no Jardim Paineiras. O antigo espaço deu lugar à UPA Paineiras, que será entregue até o fim do ano.

A obra terá início ainda nesta semana, conta com previsão de entrega em cinco meses, possui investimento de R$ 612,9 mil, recursos de emenda parlamentar do deputado federal Vicentinho, em um espaço de 115 metros quadrados. Os trabalhos serão executados pela empresa MKL Construtora e Comércio, vencedora da licitação.

A construção da nova sala de ginástica do Jardim Paineiras era uma demanda antiga da comunidade, que reivindicava um espaço mais confortável e acessível para os usuários. Ali serão ofertadas atividades dos programas do Mulheres em Movimento e Práticas Corporais, além de aulas de zumba e artes marciais organizadas pelos próprios moradores do local.

“Nossa expectativa é atender mais de 1.000 pessoas em um local adequado, confortável, com acessibilidade e que será aberto para toda a comunidade. O destaque da acessibilidade é importante porque temos algumas alunas com limitações de locomoção e outros alunos com deficiência. Ou seja, será uma sala de ginástica para todos”, disse a secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, que acompanhou a assinatura da ordem de serviço.

O prefeito José de Filippi Júnior também celebrou o início da obra. “Sabemos a importância do esporte e do lazer para nossa vida. Muitas alunas me falam que as atividades que elas desenvolvem em espaço como esses são a terapia delas. Tenho certeza que essa nova sala de ginástica vai trazer todas as condições para que possamos oferecer ainda mais qualidade de vida para nossa população”, afirmou.