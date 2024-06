Saúde lança edital com vagas remanescentes do Programa Mais Médicos em São Paulo

O Ministério da Saúde anunciou, na última quarta-feira (19), as vagas remanescentes do edital do 38º ciclo do Programa Mais Médicos destinadas ao estado de São Paulo. São 178 vagas para diversos municípios do estado. Nacionalmente, o programa disponibiliza 1.042 vagas. Estas vagas têm como foco principal atender localidades de alta vulnerabilidade social, sendo 116 para municípios classificados como de muito alta vulnerabilidade e 176 para os de alta vulnerabilidade. Os gestores municipais têm até o dia 26 de junho para confirmar interesse nas vagas disponíveis.

O governo federal trabalhou com melhorias para o atual modelo do programa. Os profissionais agora contam com oportunidades de especialização e mestrado, benefícios proporcionais ao valor mensal da bolsa para atuarem nas periferias e regiões mais remotas e direito a compensação do valor pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa durante os seis meses de licença-maternidade, no caso das médicas que se tornarem mães. Os médicos que se tornarem pais, terão direito a licença de 20 dias.

Para atrair os profissionais brasileiros, os Ministérios da Saúde e da Educação firmaram parceria para incentivar a inscrição dos médicos formados pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior que terão ajuda para quitar o Fies.

Para aderir, os gestores municipais devem realizar inscrição na página e-Gestor.

Acesse o quadro de vagas e saiba como realizar o procedimento