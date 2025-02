Saúde do Papa Francisco: internação por pneumonia e cancelamento de compromissos

O papa Francisco, de 88 anos, continua internado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, desde a última sexta-feira. A sua internação se deve a um quadro de pneumonia bilateral, que foi diagnosticado na terça-feira, 18. Segundo informações divulgadas pelo Vaticano, o pontífice apresenta um estado clínico “complexo” e seu tratamento inclui a prescrição de repouso absoluto e terapias medicamentosas não especificadas.

O papa foi admitido ao hospital em condição “razoável” após uma semana marcada por uma crise de bronquite que se agravou, levando à infecção do trato respiratório. As atualizações sobre seu estado de saúde indicam que a febre leve que apresentava já desapareceu e ele se encontra em condições “estáveis“.

Esta é a quarta internação do papa argentino nos últimos quatro anos, o que tem gerado discussões sobre sua saúde e capacidade de continuar com suas funções. Francisco já enfrentou diversos problemas médicos, incluindo dores crônicas no quadril e joelho, que o levaram a utilizar cadeira de rodas em várias ocasiões. Vale ressaltar que o pontífice teve parte de um pulmão removida na juventude devido a uma infecção pulmonar.

O Vaticano anunciou que todos os compromissos do papa para o próximo fim de semana foram cancelados, indicando que sua alta não deve ocorrer tão cedo. O pontífice é amplamente conhecido por seu intenso ritmo de trabalho, mesmo diante de suas crescentes limitações de saúde.