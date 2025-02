Lula expressa solidariedade ao Papa Francisco durante sua recuperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua solidariedade ao Papa Francisco, que está em recuperação após uma internação hospitalar. “O mundo está em oração pela recuperação do querido amigo,” afirmou Lula, ressaltando que “Sua Santidade é uma referência de solidariedade e dedicação pela paz no mundo e no combate às desigualdades“. O presidente ainda enviou seus votos de melhoras para que o pontífice possa continuar sua missão de propagar a mensagem de amor de Cristo.

A condição de saúde do Papa Francisco

No entanto, o comunicado oficial não esclareceu se o Papa Francisco conseguirá realizar a tradicional oração semanal do Angelus neste domingo, 22. O pontífice precisou cancelar essa atividade no último dia 16 e, em ocasiões anteriores, já havia conduzido a oração a partir da varanda do hospital onde se encontra internado.

Na tarde desta segunda-feira, 17, o Vaticano informou que Francisco estava estável e sem febre. Ele foi admitido na instituição de saúde na última sexta-feira em condição “razoável,” após uma crise de bronquite que se agravou ao longo da semana.

Tratamento e recuperação

Os médicos diagnosticaram uma infecção do trato respiratório e recomendaram repouso absoluto, além de terapias medicamentosas que não foram detalhadas. Novas atualizações indicaram que a leve febre do papa havia desaparecido e sua condição geral era considerada “estável“.

O líder religioso argentino, que teve parte do pulmão removida devido a uma infecção pulmonar na juventude, é conhecido por seu incansável ritmo de trabalho, mesmo diante das dificuldades de saúde. Em 2023, Francisco enfrentou um grave episódio de pneumonia, mas deixou o hospital após três dias e só mais tarde revelou a gravidade da situação que levou à sua internação urgente.

A internação atual marca o quarto episódio hospitalar do papa nos últimos quatro anos, suscitando discussões sobre sua saúde em um momento crítico para a Igreja Católica, que se prepara para um ano jubilar repleto de eventos importantes sob sua liderança.

Em resposta ao carinho recebido, o Vaticano informou que “o papa Francisco está comovido pelas numerosas mensagens de apoio e proximidade que continua a receber.”