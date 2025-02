Vaticano confirma hospitalização prolongada do Papa Francisco

Nesta segunda-feira, 17, o Vaticano divulgou informações sobre a saúde do Papa Francisco, que está enfrentando complicações decorrentes de uma infecção no trato respiratório. O pontífice, de 88 anos, apresenta um quadro clínico complexo que requer um período adicional de internação.

Avaliação dos Exames

Matteo Bruni, porta-voz oficial da Santa Sé, confirmou que os exames realizados recentemente revelaram que o Papa Francisco está lidando com uma infecção respiratória polimicrobiana. Como resultado dessa condição, houve a necessidade de ajustar sua terapia medicamentosa.

Embora não tenha sido especificado um prazo para a alta hospitalar do Papa Francisco, Bruni ressaltou que a gravidade dos sintomas demanda uma estadia hospitalar apropriada para garantir o tratamento necessário.

Compromisso das Autoridades

O estado de saúde do líder católico tem gerado preocupação entre os fiéis e observadores ao redor do mundo, mas as autoridades vaticanas se comprometem a fornecer atualizações regulares sobre seu progresso.