Saiba qual é o problema de saúde que afeta o Papa Francisco

No último domingo (9), durante a celebração da Santa Missa em comemoração ao Jubileu das Forças Armadas, o Papa Francisco, que completa 88 anos, enfrentou dificuldades respiratórias que o levaram a delegar a leitura de sua homilia a um assessor. A condição foi atribuída a um quadro de bronquite, conforme informações divulgadas pelo Vaticano.

Ainda que não tenha conseguido ler a totalidade de seu discurso, o Papa retomou a palavra durante a oração do Angelus, onde fez um apelo pela paz em várias regiões afetadas por conflitos. Em meio à celebração, Francisco justificou sua decisão de passar parte da leitura: (“Peço um pouco de desculpas e peço que outro sacerdote continue lendo por causa das minhas dificuldades respiratórias”), explicou o pontífice.

Histórico de saúde e agenda adaptada

A Santa Sé confirmou que o Papa continuará com sua agenda de reuniões nos próximos dias em sua residência na Casa Santa Marta, como uma forma de evitar esforços excessivos enquanto se recupera. O comunicado oficial indicou: (“Devido à bronquite que ele vem sofrendo nos últimos dias, as audiências do Papa Francisco ocorrerão na Casa Santa Marta nesta sexta-feira (7) e no sábado (8) para permitir que ele mantenha suas atividades”).

Na quarta-feira anterior (5), durante sua audiência semanal, o Papa já havia demonstrado sinais de fragilidade ao solicitar que um assistente lesse seu catecismo, justificando sua dificuldade de fala devido a um “resfriado forte”. Com bom humor, ele comentou: (“Ele o lerá melhor do que eu”).

Os episódios de cansaço têm se tornado frequentes. No domingo anterior (2), o pontífice parecia visivelmente sem fôlego durante a oração do Angelus. O Papa Francisco possui um histórico de problemas respiratórios desde sua juventude, quando passou por uma cirurgia para remover parte de um pulmão. Em 2023, ele ficou internado por três noites devido a uma infecção respiratória, mas apresentou uma boa resposta ao tratamento com antibióticos.

Desde que assumiu o papado em 2013, o líder da Igreja Católica também tem enfrentado outras questões de saúde. As dores no joelho e no quadril resultaram no adiamento de compromissos e na redução dos deslocamentos. Em junho deste ano, ele se submeteu a uma cirurgia para tratar uma hérnia abdominal e, há três semanas, precisou imobilizar o braço após sofrer uma queda.

Apesar dos desafios recentes, o Papa Francisco mantém sua agenda ativa, embora com limitações, enquanto sua recuperação é monitorada cuidadosamente pelas autoridades do Vaticano.