Papa Francisco interrompe discurso devido a dificuldades respiratórias no Vaticano

O Papa Francisco enfrentou dificuldades respiratórias que o levaram a interromper um discurso durante uma cerimônia realizada no Vaticano neste domingo (9). Em um momento de preocupação, o pontífice solicitou a um assistente que desse continuidade à leitura de sua homilia.

“Peço desculpas e solicito ao mestre que prossiga com a leitura, pois estou tendo dificuldades para respirar“, declarou o Papa, que se encontrava sentado em uma plataforma elevada na Praça de São Pedro enquanto se dirigia aos presentes.

O evento contou com a participação de centenas de pessoas, entre elas membros das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança, que demonstraram apoio ao Papa com aplausos. O arcebispo Diego Ravelli foi o responsável por dar seguimento à homilia após a interrupção do pontífice argentino, que tem 88 anos.

A cerimônia faz parte do Jubileu, uma celebração católica realizada a cada 25 anos, considerada pela Igreja como um período de perdão, reconciliação e renovação espiritual. De acordo com informações da agência de notícias italiana Ansa, cerca de 30 mil militares compareceram ao evento.

Após a continuidade da leitura da homilia, o Papa Francisco fez uma oração breve, onde clamou pela paz em várias regiões conflituosas ao redor do mundo. Ele enfatizou que as forças armadas devem ser utilizadas exclusivamente em defesa legítima e não para a dominação de outras nações. “Este serviço armado deve ter como único propósito a autodefesa, respeitando sempre as convenções internacionais relacionadas aos conflitos“, ressaltou o líder da Igreja Católica.

Recentemente, na quarta-feira, 5 de julho, Francisco havia relatado estar lidando com um “forte resfriado“, o que o levou a pedir a um auxiliar que lesse sua mensagem durante uma audiência geral no Vaticano. A Santa Sé informou que ele iria manter reuniões em sua residência nos dias subsequentes para repousar devido a um quadro de bronquite.

Desde março de 2013, quando foi escolhido no conclave após a renúncia do Papa emérito Bento XVI, Francisco tem enfrentado diversos problemas de saúde ao longo dos últimos dois anos. Sua saúde fragilizada inclui episódios recorrentes de gripe e complicações respiratórias; vale destacar que parte de seu pulmão foi removida quando ele era jovem.

Além disso, o Papa sofreu duas quedas em sua residência no Vaticano nos últimos meses: uma em dezembro, resultando em um ferimento na bochecha, e outra em janeiro, que lhe causou lesões no braço. Em 2021, ele passou por uma cirurgia no cólon.