Saúde da capital paulista tem infraestrutura completa de serviços, programas e equipamentos

A cidade de São Paulo se destaca como a maior rede pública municipal de saúde do Brasil, oferecendo mais de mil unidades de atendimento espalhadas por todas as regiões. O investimento contínuo da Prefeitura em ações e programas de saúde visa garantir acesso e qualidade aos serviços para toda a população.

Geridas pela Secretaria Municipal da Saúde, essas unidades são equipadas com infraestrutura moderna e tecnologia avançada. A capital conta com 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que proporcionam cuidados essenciais à saúde dos munícipes.

Além das UBSs, São Paulo abriga 13 Unidades de Referência à Saúde do Idoso (Ursis), 34 Centros Especializados em Reabilitação (CERs) e 103 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), todos destinados a atender diversas necessidades da população.

Dentre os programas inovadores, destaca-se o Programa Acompanhante de Idosos (PAI), que oferece suporte a idosos em situação de vulnerabilidade, incluindo visitas semanais para auxiliar na administração de medicamentos, agendamento de consultas e exames, bem como assistência nas atividades diárias.

Outra iniciativa significativa é o programa Mãe Paulistana, que assegura suporte integral às gestantes durante a gestação e no pós-parto. O programa Melhor em Casa acompanha pacientes que se encontram acamados ou foram recentemente desospitalizados, enquanto o Consultório na Rua atende pessoas em situação de vulnerabilidade extrema.

A tecnologia também desempenha um papel fundamental no acesso à saúde na capital. O aplicativo e-saúdeSP permite que os usuários tenham acesso ao seu histórico no Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo uma variedade de funcionalidades. Além disso, máquinas para retirada de profilaxias contra HIV e consultórios digitais para consultas via videochamada têm contribuído para reduzir tempos de espera e direcionar os pacientes aos atendimentos adequados conforme suas necessidades.