Sasha Meneghel abre loja em SP

Sasha Meneghel, renomada estilista e fundadora da grife Mondepars, celebrou a abertura de sua primeira loja física em São Paulo na última terça-feira (5). A ocasião marcou um novo capítulo na trajetória da marca, que já havia sido apresentada ao público em um desfile no mês de junho. O evento contou com a presença ilustre de personalidades como seu marido, o cantor João Lucas, e sua mãe, a apresentadora Xuxa.

A Mondepars tem se destacado no cenário da moda por sua proposta inovadora e sustentável. A marca busca alinhar estilo e responsabilidade ambiental, empregando materiais tecnológicos para minimizar impactos ecológicos. Durante o lançamento da loja, Sasha compartilhou suas inspirações e desafios enfrentados ao longo do processo criativo, reafirmando seu compromisso com a evolução contínua da grife.

O desfile inaugural exibiu uma coleção diversificada composta por 38 looks, variando entre alfaiataria oversized e peças com recortes geométricos. A paleta de cores predominante incluiu tons neutros como bege, cinza, branco e preto, além de nuances vibrantes como vermelho e verde. As peças são projetadas para atender a uma ampla gama de tamanhos, com preços que variam desde R$230 para acessórios até R$3.190 para um blazer de alfaiataria.

Em uma demonstração pública de afeto e apoio, João Lucas usou suas redes sociais para expressar seu orgulho pela conquista de Sasha: “Tenho tanto orgulho de você meu amor. Você é uma mulher forte, segura, corajosa e genial. Te amo muito. Parabéns por mais essa conquista“, escreveu o cantor.

A inauguração da loja física representa não apenas a realização de um sonho profissional para Sasha Meneghel, mas também um marco significativo no mercado de moda brasileiro, reforçando o potencial da Mondepars em oferecer produtos que combinam design sofisticado com práticas sustentáveis.