São Vicente oferece 460 novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) localizado em São Vicente, litoral paulista, divulgou a abertura de 460 novas oportunidades de emprego em diversas áreas profissionais nesta segunda-feira, dia 6.

De acordo com informações fornecidas pela prefeitura, as vagas disponíveis incluem posições como atendente de loja, operador de caixa, repositor de mercadorias e motorista carreteiro. Para efetuar o cadastro, os candidatos devem comparecer ao atendimento presencial portando os documentos RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Os interessados são incentivados a visitar as unidades do PAT, que também disponibilizam serviços essenciais aos trabalhadores, incluindo habilitação para seguro-desemprego e emissão da Carteira de Trabalho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As unidades do PAT estão localizadas nos seguintes endereços:

Avenida Presidente Wilson, 1.126, no Itararé

Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco

Abaixo estão os detalhes das vagas disponíveis junto com os requisitos necessários:

350 vagas – Atendente de loja

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência prévia registrada em carteira; residir nas cidades de São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá, São Sebastião ou Ubatuba.

50 vagas – Operador de caixa

Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência prévia registrada em carteira; residir em São Vicente, Santos ou Praia Grande.

50 vagas – Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino Fundamental completo; residir em São Vicente, Santos ou Praia Grande.

10 vagas – Motorista carreteiro

Requisitos: Ensino Fundamental completo; residir nas cidades de São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá ou Cubatão.

A administração municipal também ressalta que as vagas podem ser acessadas por meio do aplicativo Sine Fácil para dispositivos Android ou através do Portal do Ministério do Trabalho – Emprega Brasil.