São Vicente lança Operação Centro Seguro para reforçar segurança durante as compras de Natal

A Prefeitura de São Vicente, localizada no litoral paulista, anunciou o início da Operação Centro Seguro nesta sexta-feira (20). A ação, que se estenderá até o dia 24 de dezembro, tem como objetivo aumentar a segurança nas áreas comerciais durante o intenso período de compras que antecede o Natal.

Com horários de operação das 10h às 22h, a iniciativa contará com a presença de 50 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). Esses profissionais estarão divididos em grupos e realizarão patrulhamento tanto motorizado quanto a pé, cobrindo as principais ruas do centro comercial da cidade.

A administração municipal destacou que, devido ao aumento significativo no fluxo de pessoas nesta época do ano, a operação visa não apenas reforçar a segurança, mas também prevenir possíveis incidentes que possam ocorrer no entorno das lojas.

Além das medidas implementadas pela GCM, a prefeitura também orientou os consumidores sobre algumas precauções a serem tomadas durante as compras. As recomendações incluem:

Evitar contar dinheiro em público;

Armazenar cartões e dinheiro em locais seguros, como bolsos internos ou bolsas mantidas na parte frontal do corpo;

Não deixar pacotes de compras expostos no chão e garantir que os veículos estejam trancados ao guardar mercadorias;

Evitar delegar a responsabilidade por pertences pessoais a terceiros, especialmente em áreas movimentadas.

A Operação Centro Seguro é uma resposta à necessidade de um ambiente mais seguro para consumidores e comerciantes durante um dos períodos mais movimentados do ano. O apoio da população é essencial para o sucesso da ação.