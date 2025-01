São Vicente inaugura academia ao ar livre

São Vicente, localizada no litoral paulista, agora conta com uma nova opção para os amantes da atividade física. A Prefeitura da cidade inaugurou uma academia de musculação ao ar livre na Praia do Itararé, que promete ser um atrativo para moradores e turistas.

O espaço, que se destaca por seus novos equipamentos, piso reformado, paisagismo aprimorado e iluminação adequada, foi oficialmente aberto ao público no último sábado, dia 18, às 9h. Os usuários poderão usufruir das instalações gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h. Existe a possibilidade de que os horários de funcionamento sejam ajustados futuramente, dependendo da demanda.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) foi responsável pela concepção e implementação do projeto. O financiamento para a realização da obra ocorreu por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Caio França.

Em declaração à imprensa, o prefeito Kayo Amado (Pode) ressaltou a importância do cuidado com o novo espaço. “A Orla mais bonita do Brasil agora também possui uma das melhores academias públicas do país! Para quem é vicentino de coração, a clássica academia de pedra aqui no cantinho do Itararé passou por uma revitalização significativa. Nossa missão agora é cuidar e preservar este espaço”, afirmou.

A inauguração da academia é vista como um passo importante para promover hábitos saudáveis na população local e incentivar a prática de esportes ao ar livre, valorizando ainda mais a beleza natural da região.