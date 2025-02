São Sebastião: tecnologia transforma prevenção de desastres após temporal em 2023

O Governo do Estado de São Paulo tem implementado uma série de medidas preventivas na Vila Sahy, localizada em São Sebastião, visando minimizar os impactos de desastres naturais. Essas ações ganharam destaque após os trágicos eventos ocorridos durante o Carnaval de 2023, quando 64 vidas foram perdidas e mais de 2 mil moradores foram forçados a deixar suas casas devido a deslizamentos e alagamentos.

As sirenes, agora visíveis no alto dos postes da vila, representam um marco na transformação do sistema de alerta e prevenção local. Com um investimento total de R$ 800 mil, a instalação dessas sirenes se tornou uma ferramenta essencial para alertar a população sobre condições climáticas adversas e possibilitar uma resposta rápida em situações de emergência.

João Bosco de Oliveira Silva, presidente da Associação de Moradores da Vila Sahy (Amovila), destacou a importância da tecnologia e do engajamento da comunidade. Segundo ele, os moradores participaram ativamente dos treinamentos realizados pela Defesa Civil, que abordaram o funcionamento do novo sistema. “A população se sente mais segura com o novo sistema de prevenção”, afirmou Silva.

O engenheiro Renan Mendes de Souza, da Defesa Civil, enfatizou a necessidade do conhecimento sobre os diferentes tipos de toques das sirenes. Cada toque corresponde a uma situação específica, como testes, manutenções ou alertas de evacuação. A familiaridade dos residentes com esses sinais é crucial para garantir a segurança da comunidade.

A Vila Sahy foi pioneira na implementação do cell broadcast, uma tecnologia que permite o envio de mensagens SMS com alertas sobre riscos relacionados a chuvas intensas. Além disso, essa ferramenta oferece informações sobre locais seguros para evacuação e abrigo.

Após um exercício simulado realizado em agosto de 2024, o sistema começou a ser utilizado em todo o estado. Este sistema internacionalmente reconhecido como alerta de emergência sem fio permite que mensagens sejam enviadas diretamente para os celulares nas áreas de risco. Em casos graves, um sinal sonoro é emitido junto à notificação.

Os alertas são acionados quando a previsão indica chuvas entre 40mm e 50mm. Desde sua implementação, esse alerta foi utilizado uma única vez durante as obras na região, resultando em uma evacuação bem-sucedida sem incidentes graves.

As sirenes podem ser ativadas remotamente pelas equipes da Defesa Civil ou manualmente por um botão localizado na própria comunidade, garantindo eficácia mesmo em caso de falhas na comunicação.

Para aprimorar as previsões meteorológicas na região, um radar americano Banda-X foi instalado em Ilhabela em parceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e outras instituições. Este equipamento possui potência de 500 watts e alcance de até 120 km.

Renan Mendes ressalta que essa tecnologia é vital para ações preventivas. A combinação das sirenes com o radar e a conscientização da população garante que todos saibam como reagir adequadamente durante situações críticas.

Em 2023, a Defesa Civil realizou quatro simulações em São Sebastião, duas delas focadas na Vila Sahy, envolvendo diretamente os moradores nas práticas sobre deslizamentos e avisos sonoros. O tema também foi abordado nas escolas públicas, onde 130 alunos participaram de treinamentos voltados à Defesa Civil.

A criação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) após os desastres de 2023 exemplifica o comprometimento da população em se preparar para futuras emergências relacionadas às chuvas. Um núcleo similar foi estabelecido no bairro Toque-Toque, próximo à Vila Sahy.

No horizonte, o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) planeja lançar uma plataforma que integrará dados sobre gestão de riscos e desastres. Além disso, será desenvolvido o Sistema de Alerta de Ressacas e Inundações Costeiras (Saric), que terá papel fundamental na emissão de alertas preventivos sobre eventos costeiros e permitirá uma resposta mais ágil das Defesas Civis locais.