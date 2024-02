Vila Sahy Vive: um ano da reconstrução

Um ano após a tragédia climática que acometeu a Vila Sahy, devido às fortes chuvas no litoral norte de SP, o Instituto Verdescola realizou, em conjunto com a comunidade local, uma cerimônia ecumênica em memória às vítimas. A ONG, que atua na região desde 2008, cedeu espaço para o evento “A Vila Vive”. O encontro aconteceu em 19 de fevereiro, das 17h às 18h, na sede do Instituto Verdescola, em parceria com a Associação de Moradores da Vila Sahy (Amovila). Ao todo, estiveram presentes cerca de 300 pessoas.

Ao final do ato ecumênico, com a participação de líderes religiosos, familiares e amigos das vítimas receberam vasos de girassóis e 64 balões com sementes da mesma planta, que foram soltos nas encostas onde ocorreram os deslizamentos, cada um representando uma vida perdida. O ato simbolizou uma perspectiva de renovação para a comunidade.