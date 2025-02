São Paulo volta a ter dias típicos de verão com pancadas de chuva isoladas

O estado de São Paulo deve ter temperaturas mais elevadas e chuvas abaixo da média, com pancadas isoladas aos fins de tarde, entre os dias 6 e 11 de fevereiro. A mudança das condições meteorológicas se dá pelo enfraquecimento do corredor de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Além disso, houve o afastamento da frente fria para o oceano. A previsão indica possibilidade de queda de raio, granizo e rajadas de vento.

O cenário climático seguirá característico do verão, com manhãs de poucas nuvens ou predomínio de sol, elevação da temperatura ao longo do dia e pancadas de chuva no período da tarde. Essas chuvas tendem a ser rápidas e isoladas, mas podem ter de moderada a forte intensidade em boa parte do estado. Já nas regiões sul e oeste os acumulados tendem a ser mais elevados.

As temperaturas voltarão a subir em todo o estado. Na Capital e no Litoral Paulista as máximas podem chegar aos 30°C. No interior do estado os termômetros poderão superar os 31°C em regiões como Franca e Ribeirão Preto.

Monitoramento permanente do tempo

A Defesa Civil do Estado mantém o monitoramento das condições climáticas e reforça a importância da atenção aos alertas meteorológicos. Apesar da redução na intensidade das chuvas, algumas áreas que receberam altos acumulados nos últimos dias ainda podem enfrentar riscos de alagamentos pontuais e deslizamentos de terra.

A recomendação é para que a população acompanhe as atualizações oficiais e, em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.