Previsão do tempo: Calor intenso e chuvas isoladas marcam o clima na capital paulista

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu encoberto, com a temperatura média registrada em 21°C, conforme os dados coletados pelas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A expectativa é de um dia quente, com temperaturas alcançando até 30°C.

Durante o dia, haverá períodos de sol, no entanto, entre o meio e o final da tarde, existe a possibilidade de chuvas isoladas e breves.

Até o presente momento, o mês de fevereiro contabiliza 102,0 mm de precipitação, o que representa 46,8% da média histórica prevista para este período, que é de 217,8 mm.

Tendências para os próximos dias

Nos dias subsequentes, a presença do sol será mais constante. Com isso, as temperaturas devem subir novamente, ultrapassando os 30°C. Devido ao calor intenso e à influência da brisa marítima, existe a probabilidade de chuvas rápidas e pontuais no final das tardes.

Na sexta-feira (7), o cenário será de forte radiação solar e altas temperaturas. Os termômetros devem variar entre 21°C durante a madrugada e 31°C à tarde. No final do dia, a combinação das altas temperaturas com a brisa marítima poderá gerar áreas de instabilidade climática, resultando em chuvas isoladas que podem ocorrer com intensidade moderada a forte. Há também a possibilidade de ventos fortes e formação de alagamentos em algumas regiões. As chuvas não devem persistir durante a noite.