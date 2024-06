São Paulo terá calor e tempo seco neste fim de semana

O calor fora de época continua na região metropolitana de São Paulo neste fim de semana, com temperaturas acima da média para o outono, devido ao fortalecimento de um centro de alta pressão atmosférica que estabiliza o tempo.

Segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, neste sábado (15) a capital terá o predomínio de sol durante todo o dia, o que provoca a rápida elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que devem superar os 28°C.

E o domingo (16) terá um cenário exatamente igual, apenas com a diferença que a máxima pode atingir 29°C à tarde.

Nesta sexta-feira (14), de acordo com as estações meteorológicas do CGE, os termômetros chegaram aos 28°C em São Paulo. Os dados mostram ainda que junho registrou apenas 0,3 mm de chuva até o momento, o que corresponde a 0,6% dos 49,5 mm esperados para o mês.

Tanto sábado quanto domingo, a umidade relativa do ar deve atingir níveis próximos aos 30% nas horas mais quentes, o que é preocupante, uma vez que a OMS (Organização Mundial da Saúde) informa que a umidade ideal é 60%. Abaixo disso já é prejudicial à saúde humana.

No domingo ainda haverá um ligeiro aumento de nebulosidade no final do dia, causado pela chegada da brisa marítima, mas não há condição de chuva.

O CGE alerta que esses baixos índices de umidade do ar dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos centros urbanos.

Segundo o Inmet, Barretos, a 420 km da capital paulista, segue como um dos locais mais secos do país. Nos últimos dias, o índice de umidade na cidade tem sido de apenas 19%.

Alguns bairros estão em estado de atenção para baixas temperaturas

Apesar do calor durante o dia, a Grande São Paulo ainda tem registro de frio de 13°C ou ligeiramente menos durante as madrugadas. Por isso, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas, desde as 17h40 de quarta-feira (12), apenas nas subprefeituras dos bairros mais afastados do centro expandido: Parelheiros e Capela do Socorro, na zona sul; Perus, na zona norte; Itaquera, São Miguel paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaim paulista e São Mateus, na leste.

O CGE informa que a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29 de maio, com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta do ano, valor registrado em um único local, permanece a do dia 30 de maio em Engenheiro Marsilac, na zona sul, com 4,3°C.

Já a maior máxima média do ano permanece a do dia 17 de março, com 34,4°C. Enquanto a maior máxima absoluta do ano, aquela registrada em um único local, permanece a do dia 9 de janeiro, com 36,4°C na Vila Mariana e na Mooca.