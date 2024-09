São Paulo tem 11 focos de incêndio nesta segunda (16), diz Defesa Civil

A Defesa Civil afirmou que o estado de São Paulo tem focos de incêndio em 11 cidades, na manhã desta segunda-feira (16). No total, 12 aeronaves são utilizadas no combate às chamas.

Os municípios afetados são: Bananal, Espírito Santo do Pinhal, Brotas, Tapiratiba, Tambaú, Mococa, Amparo, Vinhedo, Itirapuã, Castilho e Borborema.

As equipes ainda avaliam o uso de aeronaves para o combate ao incêndio em Brotas, Tambaú, Vinhedo e Borborema. Todas as outras contam com emprego de ao menos uma aeronave, com exceção de Bananal e Castilho, onde são usadas três aeronaves, e Tapiratiba, que conta com duas.

Depois de dias de fumaça de incêndios, tempo seco e calor constante, uma chuva moderada marca o início desta segunda-feira em São Paulo após dias de tempo seco, ar sujo e muito calor. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros apontam 13°C na Capela do Socorro, na zona sul, e 17°C no Itaim Paulista, na zona leste. A umidade relativa do ar nesses locais é de 100%.

As últimas imagens do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo mostram uma área de instabilidade que se desloca da região de São Roque para a Grande São Paulo e Capital nas próximas horas, deixando o tempo chuvoso.

A chuva também chegou a cidades do interior, como Campinas e Jundiaí, além das regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Jaú, Botucatu, Sorocaba, Registro, Piracicaba e Baixada Santista, segundo a Defesa Civil.

A chuva desta segunda, na faixa leste do estado, porém, não afasta o risco de incêndio nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, segundo a Defesa Civil.

Sob os efeitos da frente fria, a população deve sentir o ar mais limpo do que na semana passada, marcada pela névoa densa de poluição transportada de incêndios florestais de diversas partes do Brasil.

Nessa segunda, de acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a qualidade do ar em São Paulo e na região metropolitana é considerada boa, sem efeitos nocivos à saúde. A situação já havia sido registrada no domingo, com toda a capital e a Grande São Paulo com boa qualidade do ar.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima nesta segunda, sob o céu nublado, chega a 25°C e cai a 20°C na terça-feira (17).

Mas o tempo volta a esquentar na quarta-feira (18), diz o Inmet, com máxima de 24°C. Na quinta-feira (19) o calor fica mais forte e volta à casa dos 30°C, com tendência de aumento. A umidade pode cair à mínima de 30%, nível considerado perigoso para a saúde.

A poucos dias do fim do inverno, que termina no próximo domingo (22), a cidade de São Paulo, assim como grande parte do país, ainda deve ter mais dias quentes e secos.