São Paulo será a capital do skate nesta semana

Entre os dias 12 e 15 de dezembro, São Paulo será o epicentro do skate mundial com uma série de eventos dedicados à modalidade, que vão desde competições amadoras, encontros entre grandes nomes do esporte e skatistas locais, até a grande final mundial de Skate Street, o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros.

A capital paulista tem uma história rica e vibrante na modalidade, que extrapolou sua origem como esporte de rua para se tornar um estilo de vida e fenômeno cultural significativo.

Surgido na década de 1950, na Califórnia, o skate chegou à capital paulista nos anos 1970 e encontrou seu espaço em locais icônicos como o Largo da Batata, o Vale do Anhangabaú, a Praça Roosevelt e o Parque do Ibirapuera, onde os skatistas pioneiros, como os Ibiraboys, transformaram o asfalto em palco para manobras radicais e expressão criativa.

O skate chegou a ser proibido na cidade, em 1988, pelo então prefeito Jânio Quadros. Mas os skatistas retomaram o direito de ocupar as ruas paulistanas no ano seguinte, quando Luiza Erundina aboliu o decreto que proibia a prática. Desde então, São Paulo se tornou um centro global do skateboarding, sendo um celeiro de novos talentos, polo de empresas importantes da economia do skate e com uma rede de pistas públicas que não para de crescer.

Semana de skate em São Paulo

Nos dias 12 e 13 de dezembro, o BB LAB – Laboratório do Skate Brasileiro, maior projeto de fomento ao skate amador no Brasil – fará a grande final da temporada 2024, com provas das modalidades Park na Layback Park SP e Street, no Largo da Batata. A etapa definirá os campeões que garantirão vagas para a SLS Select Series 2025, para os vencedores do Street, e uma imersão com o medalhista olímpico Pedro Barros, para os vencedores do Park.

Os skatistas amadores que passaram por Belo Horizonte e Florianópolis se encontram agora em São Paulo para disputar o título da temporada. Entre os destaques está a jovem promessa Duda Ribeiro, de 14 anos, que chega como líder do ranking na modalidade Street feminino e favorita ao título da temporada.

O BB LAB também promove atividades culturais, educativas e de fomento à economia do skate, com destaque para uma exposição de graffiti e rodas de conversa com grandes nomes da modalidade.



Ainda na quinta-feira (12), a cidade será palco do “In Your City“, um evento da Street League Skateboarding paralelo ao Super Crown onde skatistas profissionais da SLS andam junto aos skatistas locais em um ponto icônico do skate paulistano, o Vale do Anhangabaú. O evento terá ainda ações de “cash for tricks” e “ tickets for tricks”, onde os locais poderão ganhar ingressos para o Super Crown. A presença de skatistas amadores do BB LAB também será uma atração, celebrando o crescimento do skate no Brasil e sua integração com a cena global.

Já no fim de semana, 14 e 15, São Paulo recebe pelo segundo ano consecutivo o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros, no Ginásio do Ibirapuera. O evento reunirá os melhores skatistas de Street do mundo para a disputa do título máximo da modalidade, com a maranhense Rayssa Leal buscando seu terceiro título consecutivo e o andreense Giovanni Vianna defendendo seu título inédito, conquistado em 2023.

Com ingressos quase esgotados, a capital paulista se prepara para receber um público recorde de 16 mil pessoas, em um evento transmitido, ao vivo, para todo o mundo.

Um legado sócio-econômico para São Paulo

A semana recheada de eventos de skate fortalece não apenas o papel central de São Paulo na modalidade, mas movimenta setores como hotelaria, alimentação e transporte local.

Atraindo visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo, a semana de competições promete reforçar a imagem global de São Paulo como um centro multicultural, vibrante e receptivo, pronto para receber grandes competições esportivas e culturais de todos os tipos.

Além dos fãs que viajam do mundo inteiro para acompanhar o Super Crown, o evento tem transmissão global e gratuita pela internet, além de ser exibido na televisão em diversos países, como Japão e EUA, que enviam equipes para cobertura. No ano passado, a transmissão oficial pelos canais SporTV atraiu milhões de pessoas, e a final feminina foi transmitida ao vivo na TV Globo, conquistando grande audiência. O Super Crown 2024 também será transmitido na íntegra pelo SporTV e a final feminina ao vivo na Globo.

