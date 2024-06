São Paulo sedia Campeonato Brasileiro de Remo Master

Inicialmente agendado para acontecer em Porto Alegre (RS), o Campeonato Brasileiro de Remo Master 2024 foi transferido para a cidade de São Paulo em decorrência das recentes enchentes que acometeram a cidade e, consequentemente, as instalações dos clubes locais. A competição acontecerá na raia olímpica da Universidade de São Paulo, nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho, e reforça a solidariedade dos participantes ao Rio Grande do Sul, mantendo as cores da bandeira do estado no símbolo oficial do evento.

Com organização sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Remo (CBR) e apoio dos cinco clubes participantes de São Paulo – Sport Club Corinthians Paulista, CEPEUSP, Club Athletico Paulistano, Clube de Regatas Bandeirante e Esporte Clube Pinheiros, o campeonato contará com a presença de 22 clubes, representando onze estados brasileiros. Durante o evento, estão previstas 163 provas que serão disputadas por um total de 299 atletas, sendo 70% remadores homens e 30% mulheres.

Entre os times participantes, o Sport Clube Corinthians Paulista busca a liderança após conquistar a 1ª colocação no Campeonato Sul-Americano de Remo Master, realizado no Chile em março deste ano. “Os treinos realizados com dedicação e disciplina de todos, nos permitiram participar de provas com diferentes configurações e tipos de barcos a fim de garantir os melhores resultados”, comenta Dorival Solera Torres, diretor do remo no Corinthians. Já para Giovanni M. Cardoso, remador master e fundador do Grupo MK (Mondial e Aiwa), “este é um esporte intenso e considerado um dos mais completos pois, além da parte física, aeróbica e da disciplina, tem um forte componente de trabalho em equipe, muito similar à vida corporativa”.

O início das provas está previsto para às 9 horas do dia 21 (sexta-feira). Durante do campeonato, os interessados poderão acessar as instalações da raia da USP como visitantes para acompanhar as provas pessoalmente.

Serviço:

Campeonato Brasileiro de Remo Master 2024 – São Paulo

Data: 20 a 23 de junho de 2024

Local: Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (Av. Prof. Mello de Morais, 1382 – Butantã – São Paulo/SP)

Organização: Confederação Brasileira de Remo

Website: https://www.corinthians.com.br/clube/modalidades/competitivas/remo