São Paulo sedia 4ª edição do Festival Baile na Terra, com o tema “Planeta em Febre”

Às vésperas dos Dia da Amazônia (5/9), a cidade de São Paulo recebe, de 28/8 a 1/9, a 4ª edição do Festival Baile na Terra, que tem o objetivo de mobilizar a população para as mudanças climáticas a partir de uma programação cultural, com música, filmes, oficinas e gastronomia, tudo gratuito e para todas as idades. A programação completa está disponível no site

Com o tema “Planeta em Febre”, o Festival destaca que 2024 deve ser o ano mais quente da história e alerta sobre a urgência de se prevenir e combater as queimadas que estão devastando todos os biomas do país. Só no primeiro semestre, o Brasil registrou o maior número de incêndios desde 1988, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) iniciou o monitoramento. E desde o último final de semana, queimadas atingiram diversas cidades do interior de São Paulo. As causas estão sob investigação, mas dados preliminares indicam que 3.837 propriedades rurais foram atingidas em 144 municípios, com 48 cidades em alerta máximo. Ao todo, foram 2.300 focos de incêndio em apenas três dias, marcando este como o mês de agosto com mais queimadas no estado desde 1998.

“A Terra está em febre e nos obriga a sair da zona de conforto. Por isso é fundamental a conscientização da sociedade sobre esse tema. Nesta edição, vamos celebrar nossa vida no planeta com um convite para que todas as pessoas participem de ações em defesa dos nossos biomas”, afirma Jonaya de Castro, diretora do Baile na Terra.

Programação itinerante

Entre os destaques desta 4ª edição do festival, no domingo (1/9), às 11h, o bloco carnavalesco Bloco do Água Preta fará um cortejo na Avenida Paulista dedicado à Mata Atlântica. Às 13h, é a vez do Festival Vozes da Amazônia, com shows dos artistas Silvan Galvão (Alter do Chão – PA) e Luli Braga (Manaus – AM) na Ocupação 9 de Julho, junto ao já tradicional almoço dominical, que neste dia será servido pelo Quintal Paraense, comandado por Karina Fonseca.

Destaque também para uma visita guiada na sexta-feira (30/8), que percorrerá, a partir das 14h, locais do centro de São Paulo para recontar a história da presença indígena na cidade, fechando o dia com uma visita ao grande mural do artivista Mundano, em homenagem ao guerreiro Ari Uru Eu Wau Wau. No sábado (31/8), o encontro acontece no Condô Cultural, a partir das 17h, com filme, música e gastronomia em homenagem ao Cerrado.

O Festival Baile na Terra 2024 é uma realização do labExperimental, com apoio do Condô Cultural, Megafone Ativismo, Cozinha Ocupação 9 de Julho e Festival Vozes da Amazônia.

Confira a programação:

28/08 (quarta-feira)

Intercâmbios Internacionais

Clima e Democracia na Tunísia – Palestra multimídia sobre Clima, Democracia e Direitos com representantes da plataforma de mídia independente Nawaat, da Tunísia (em francês, tradução simultânea).

Turning Point (Ponto de Virada) – palestra multimídia sobre Justiça Climática com a jornalista Louisa Schneider e o cineasta André Delia (em inglês, tradução simultânea)

Horário: 19h

Local: Condô Cultural – Rua Mundo Novo, 342 – Vila Anglo Brasileira.

Entrada gratuita (sujeito à lotação)

29/08 (quinta-feira)

Oficina Online – Megafone Ativismo

Bioma: Pampas

Com o tema “Rio Grande do Sul – Reconstrução ou Restauração?”, a oficina online da arquiteta Karol Almeida, coordenadora do Kopa Organização de Arquitetura Popular, do Rio Grande do Sul, faz parte do ciclo de oficinas de mudanças climáticas do Megafone Ativismo.

Horário: 19h

Local: Online, pelo Google Meet

Evento gratuito – Necessário inscrição (vagas limitadas)

Inscrições: https://forms.gle/TgN332cTxCDcZZhSA

30/08 (sexta-feira)

Visita Guiada SP Terra Índigena

Conduzida pela historiadora e guia de turismo Thaís Carneiro (com participação de Mateus Wera), visita guiada pelo centro da cidade busca ressignificar a história da presença indígena em São Paulo, além de criar um espaço de conhecimento e discussão sobre a luta indígena e a defesa das florestas no Brasil. O passeio termina visitando um grande mural do artivista Mundano em homenagem ao guerreiro Ari Uru Eu Wau Wau, localizado na Praça da Sé.

Horário: 14h

Local: saída no Pátio do Colégio – Centro Histórico de São Paulo.

Evento gratuito – Necessário inscrição (vagas limitadas)

Inscrições: https://forms.gle/TRVkYx1Va53Zj9WN6

31/08 (sábado)

Uma Noite no Cerrado, no Condô Cultural

A programação começa com a exibição do curta-metragem “Nenhum Hectare a Menos” e um breve bate papo sobre o contexto de ameaças e lutas no Cerrado. Na sequência, um pocket-show da Dupla Caipira de Reggae, em versão solo, representada por Caio Céu, que apresenta canções do último álbum da dupla, “Deixa o Cerrado de Pé”. Completam a noite, DJ Dante (Ocupação Sonora / Chapada dos Veadeiros – GO) e comidas típicas do Cerrado.

Horário: 17h à 21h

Local: Condô Cultural – Rua Mundo Novo, 342 – Vila Anglo Brasileira.

Entrada gratuita

01/09 (domingo)

Cortejo do Bloco Água Preta na Paulista Aberta

Cortejo em plena Avenida Paulista (domingo de Paulista aberta). A concentração acontece às 11h, em frente ao Itaú Cultural, com a saída marcada para 12h.

Horário: 11h

Local: saída em frente ao Itaú Cultural – Avenida Paulista, 149 – Bela Vista.

Evento gratuito (em via pública)

Festival Vozes da Amazônia, na Ocupação 9 de Julho

Em comemoração ao Dia da Amazônia, a Ocupação 9 de Julho recebe, em parceria com o Festival Vozes da Amazônia, os shows dos artistas Luli Braga (Manaus – AM) e Silvan Galvão (Alter do Chão – PA), contando ainda com participação de Djuena Tikuna (Tabatinga – AM). O evento começa a partir das 12h, com o tradicional almoço dominical da Cozinha Ocupação 9 de Julho, que neste dia será servido pelo Quintal Paraense, comandado por Karina Fonseca com um cardápio de dar água na boca: filé de peixe frito ou cogumelo empanado na goma de tapioca, vinagrete de feijão manteiguinha, arroz branco e farofa.

Horário: 13h às 17h

Local: Ocupação 9 de Julho – R. Álvaro de Carvalho, 427 – Consolação.

Entrada gratuita