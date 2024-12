São Paulo se torna epicentro da gastronomia com inaugurações e reaberturas imperdíveis

Na vibrante cidade de São Paulo, esta semana é uma celebração para os amantes da gastronomia. A cidade acolhe uma série de novidades, desde a reabertura de espaços até a inauguração de novas experiências culinárias, todas prontas para satisfazer os paladares mais exigentes.

O Borgo Deli, extensão do conhecido restaurante Borgo Mooca, agora em Santa Cecília, oferece delícias rápidas como pães de fermentação natural e pizzas romanas. Já a Elea Forneria traz criações inovadoras, como o ravioli doppio e a pizza de brócolis ramoso. No coração da Liberdade, a Gema Fair destaca o empreendedorismo feminino asiático, oferecendo desde chás especiais até confeitaria japonesa.

Para quem busca um toque internacional com criatividade local, o Just a Bite, no Itaim Bibi, apresenta pequenas porções ideais para compartilhar. Sob o comando do chef Thiago Maeda, o cardápio inclui opções como croquete de pernil e canudinho de atum. Outro destaque é o Mata Café, onde Antonio Bachour encanta com doces sofisticados e opções salgadas.

O Popa Artesanal retorna com seus famosos hot dogs artesanais num espaço ampliado em Cerqueira César. Já a feira VegNice oferece um festival vegano temático de Natal na Liberdade, com opções doces e salgadas sem ingredientes de origem animal. Por fim, o Yond próximo à Avenida Paulista oferece bebidas inovadoras, como o cream soda em três sabores distintos.

Com tantas opções diversificadas e inovadoras, São Paulo solidifica seu status como uma capital gastronômica global, oferecendo experiências únicas para todos os gostos e preferências alimentares. Se você está na cidade ou planejando visitar, não perca a oportunidade de explorar essas novas ofertas culinárias.