São Paulo se destaca por avanços econômicos, atraindo empresas e gerando empregos

O período recente na economia da cidade de São Paulo tem sido caracterizado por uma série de avanços significativos, resultado de iniciativas implementadas pela Prefeitura. Tais ações incluem incentivos fiscais, uma estrutura jurídica sólida e melhorias em infraestrutura.

Entre 2021 e 2024, São Paulo se destacou como um polo atrativo para empresas, com a transferência de 69.356 sedes para a capital, incluindo nomes como Shein, Sem Parar e Sodexo. Esses movimentos empresariais foram impulsionados pelas políticas de incentivo criadas pelo governo municipal visando revitalizar a economia no cenário pós-pandemia. Além disso, foram abertas 674.876 novas empresas no mesmo intervalo.

Conforme dados da Secretaria Municipal da Fazenda, as companhias que mudaram suas operações para São Paulo geraram uma arrecadação de R$ 2,37 bilhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) durante o período mencionado. Apenas em 2024, essa arrecadação atingiu R$ 1,28 bilhão, marcando um crescimento de 64,99% em relação ao ano anterior, que registrou R$ 775,8 milhões.

A segurança jurídica tem se mostrado um fator crucial para a atração de investidores, ao reduzir incertezas e riscos associados aos negócios. Essa estabilidade permite que as empresas expandam suas operações e inovem com maior confiança.

Luis Felipe Vidal Arellano, secretário municipal da Fazenda, ressalta que a combinação de um ambiente jurídico confiável e a simplificação tributária são determinantes para a atração e manutenção de empresas na capital. Ele afirma que essas iniciativas visam proporcionar clareza nas regulamentações, facilitando o planejamento empresarial.

“O nosso compromisso é fomentar um ambiente propício para atividades econômicas, resultando em geração de emprego e renda. O esforço contínuo da Prefeitura foi reconhecido por agências internacionais de classificação de risco como a Fitch Ratings, que conferiu a São Paulo o status de grau de investimento”, declarou Arellano.

As legislações nº 17.719/21 e nº 17.875/22 foram fundamentais na redução da alíquota do ISS para atividades desenvolvidas por plataformas digitais, caindo de 5% para 2%. Essas mudanças abrangem setores como aluguel, transporte e comércio eletrônico, entre outros. O objetivo é tornar o município mais atrativo para contribuintes com alta mobilidade.

Desde 2023, a Prefeitura implementou processos de desburocratização que permitem a abertura de empresas em menos de 24 horas, reduzindo significativamente o tempo médio anterior que chegava a até 100 dias.

A capital paulista não apenas se destaca pela sua robustez econômica e condições favoráveis à instalação de negócios; também conta com investimentos substanciais em infraestrutura que fomentam seu desenvolvimento geral. Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), enfatiza que projetos importantes estão em andamento na área de transporte público e habitação.

Entre janeiro e novembro de 2024, São Paulo criou mais empregos do que qualquer outro estado brasileiro — exceto o próprio estado — com um total acumulado de 210.898 novas vagas registradas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Este número coloca a capital como líder na geração de empregos no país.

A taxa de desemprego na cidade também reflete esse bom desempenho econômico. No terceiro trimestre de 2024, a capital atingiu uma taxa recorde de 5,8%, a menor desde o início da medição pela PNAD Contínua em 2012. Além disso, foi registrado um recorde histórico na ocupação, com 6,8 milhões de trabalhadores empregados.

Por conta desse cenário favorável, São Paulo foi reconhecida como a melhor cidade brasileira para negócios no setor comercial pelo quarto ano consecutivo segundo o ranking da consultoria Urban Systems.