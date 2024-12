São Paulo lidera a geração de empregos no Brasil em 2024

De janeiro a novembro de 2024, a cidade de São Paulo se destacou como a principal geradora de empregos no Brasil, criando um total de 211 mil postos de trabalho. Este número coloca a capital paulista à frente de estados como Minas Gerais, que registrou 207 mil novas vagas; Paraná, com 167 mil; e Rio de Janeiro, que fechou o período com 162 mil novas oportunidades.

Os dados, extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em 27 de novembro, confirmam o protagonismo da capital paulista na economia nacional. Ao longo desse intervalo, a cidade acumulou 210.898 empregos, superando não apenas os demais estados, mas consolidando sua posição como o principal polo de geração de empregos do país.

Atualmente, São Paulo abriga aproximadamente 4,9 milhões de empregos formais, segundo informações do Caged. O desempenho do município é ainda mais impressionante quando se considera o saldo positivo em comparação com outras capitais. No ranking das cidades, São Paulo supera o Rio de Janeiro, que ocupou a segunda posição com 84 mil novas vagas. Outras capitais como Curitiba e Belo Horizonte também mostraram crescimento, com 46 mil e 39 mil postos gerados respectivamente.

Além disso, o estado de São Paulo como um todo contabilizou a criação de 647 mil empregos até novembro deste ano, dos quais cerca de 32,4% foram gerados na capital. O crescimento contínuo do mercado de trabalho é evidenciado pela taxa de desemprego que caiu para 5,8% no terceiro trimestre de 2024, o nível mais baixo desde o início da série histórica em 2012.

Os números recentes do IBGE revelam ainda que São Paulo alcançou um novo recorde no total de pessoas ocupadas, atingindo a marca de 6,8 milhões. Com um desempenho robusto em termos de oportunidades laborais, a cidade tem motivos adicionais para celebrar os avanços observados em 2024. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), com apoio da Prefeitura, disponibilizou até novembro 47.053 vagas de emprego – um aumento significativo em relação às 20.214 vagas oferecidas ao longo do ano anterior.

O setor de serviços se destaca como o maior responsável pela criação de empregos na capital paulista, representando cerca de 76% das novas vagas criadas este ano. Somente neste setor foram geradas aproximadamente 160 mil oportunidades. As atividades que mais contribuíram para esse crescimento incluem recrutamento e seleção (37 mil), serviços de manutenção e paisagismo (20 mil), serviços administrativos (15 mil) e hotelaria e alimentação (13 mil).

A Prefeitura atribui esse crescimento à segurança jurídica oferecida aos empreendedores e às políticas fiscais que favorecem a abertura e manutenção de empresas na cidade. Luis Felipe Vidal Arellano, secretário municipal da Fazenda, destacou que essas iniciativas têm sido fundamentais para estimular o desenvolvimento econômico local.

No mês de novembro isoladamente, São Paulo foi novamente líder na criação de novos postos, com um saldo positivo de 19.803 empregos. Os municípios que seguiram na lista dos melhores desempenhos foram Barueri (3.604), Guarulhos (2.616), São Bernardo do Campo (2.029) e Osasco (1.898).