São Paulo registra queda de 386 árvores, segundo prefeitura

A cidade de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores até esta segunda-feira (14), de acordo com a prefeitura. Dessas, a gestão Ricardo Nunes (MDB) afirma que 109 aguardam a atuação da empresa Enel para que as equipes municipais iniciem o trabalho.

O conselheiro gestor de saúde, Anderson Dimas, 47, é um dos que reclamam. Ele afirma que uma árvore de grande porte caiu onde mora, na rua Arthur Bliss, na Vila das Belezas, zona sul, na sexta-feira (11).

“Essa árvore caiu por volta das 20h, no meio daquela tempestade. A árvore caiu perto de uma escola e na frente de um condomínio. É de grande porte e está sobre os fios. Ela pode desabar a qualquer momento”, afirmou Dimas.

Ele diz que foram feitas várias ligações para a prefeitura, mas a Defesa Civil não teria ido ao local e nem a área foi isolada.

“Ninguém apareceu e está perigoso. O povo está menos precavido. Hoje mesmo uma mulher e a filha estava conversando embaixo da árvore. Se os cabos estourarem ela vai cair”, disse.

Segundo Dimas, a energia voltou por volta das 13 desta segunda-feira (14) para parte da rua que é abastecida por outros cabeamentos, mas os vizinhos continuam no escuro.

O médico Roberto Stirbulov, 70, também reclama de grandes galhos de árvores que caíram onde mora, na rua José Ferraz de Oliveira, na Chácara Monte Alegre, zona sul.

“Caíram galhos grandes que levaram todos os cabos de energia, que parecem que ainda estão energizados. Estamos todos sem luz aqui desde sexta-feira”, reclamou.

Ele diz que funcionários da Enel passam pelo local, mas não fazem nada.

“Os caminhões passam, eles olham, anotam numa prancheta, e vão embora. É inacreditável, impressionante, parece que fazem deliberadamente”, afirmou.

Stirbulov afirma que também acionou a Defesa Civil, mas ninguém foi ao local.

“Minha mulher toma banho de canequinha. Eu estou com tanta raiva que até aguento a água gelada. Além do consultório, eu dou muitas aulas a distância. Essa parte profissional está toda parada. A gente entende a questão climática, mas o problema é o descaso.”

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que a Defesa Civil foi acionada para a ocorrência na rua Arthur Bliss, na Vila das Belezas, mas por se tratar de árvore de grande porte, o Corpo de Bombeiros realizará o atendimento em conjunto com a Enel. Quanto à rua Dr. José Ferraz de Oliveira, Chácara Monte Alegre do Sul, devido à alta demanda, segue aguardando atendimento. A Defesa Civil ressaltou que as equipes seguem 24 horas em atendimentos na capital.

A Enel não respondeu até a publicação deste texto.

No terceiro dia de apagão em São Paulo, 340 mil imóveis continuam sem luz nesta segunda-feira (14), segundo balanço divulgado pela Enel no início da tarde. Pela manhã, eram 537 mil unidades nessa situação.

De acordo com a empresa, o serviço foi normalizado para 1,7 milhão de clientes e as equipes em campo receberam reforços do Rio de Janeiro e do Ceará.