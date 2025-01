São Paulo Registra Aumento no Número de Vítimas por Temporais Durante o Verão

O estado de São Paulo enfrenta uma grave crise provocada por intensos temporais que têm resultado em ao menos 17 mortes desde o início de dezembro de 2024, conforme informações da Defesa Civil.

Entre os óbitos registrados, oito foram ocasionados por enxurradas, sete por deslizamentos de terra durante as tempestades e duas vítimas em decorrência de vendavais. O último incidente trágico foi o falecimento de um menino de 7 anos, na cidade de Itapecerica da Serra, que foi arrastado pelas águas enquanto brincava no Parque do Povo Roberto Nasraui.

A criança, que residia em Embu das Artes, foi surpreendida pela força das chuvas e levada para uma galeria. Em outro caso lamentável, o artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, perdeu a vida após sua residência ser invadida por enxurradas na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista. A inundação resultou no arrastamento de um veículo que danificou o portão da casa do artista, permitindo a entrada da água. Um amigo encontrou Tamanini já sem vida em sua residência no dia seguinte.

Além disso, um motociclista foi encontrado morto em Guarulhos, também após ser levado pela enxurrada no mesmo dia em que ocorreu a tragédia na Vila Madalena. Esta sequência de eventos evidencia a gravidade da situação climática que atinge a região.

A Defesa Civil do estado emitiu um alerta severo para os celulares dos moradores da cidade na semana anterior, indicando a gravidade das condições meteorológicas. O temporal registrado na sexta-feira foi classificado como o mais intenso da série histórica; entre as 15h e 16h daquele dia, foram registrados 82 milímetros de chuva em apenas uma hora, estabelecendo um novo recorde para esse intervalo.

Ao todo, até as 19h10 do mesmo dia, a cidade acumulou 125,4 milímetros de precipitação, superando marcas anteriores registradas em dezembro de 1988 e maio de 2005. Os dados são coletados na estação meteorológica do Mirante de Santana, que opera desde 1961.

A nova semana se inicia com alertas para chuvas intensas em São Paulo devido à chegada de uma frente fria ao litoral. A Defesa Civil estabeleceu um gabinete de crise que deverá operar até terça-feira (28), quando se espera uma diminuição nas chuvas fortes e nos riscos associados a alagamentos.

Até o momento, diversos casos fatais relacionados às condições climáticas foram documentados no estado. Entre os incidentes mais recentes estão: Ibitinga (04/12) com duas vítimas por enxurrada; Brasilândia (05/12) onde um homem caiu em um córrego; Cangaíba (21/12) com uma mulher arrastada; e Várzea Paulista (22/12) onde um deslizamento causou outra fatalidade.