Evento debate os caminhos para São Paulo enfrentar as mudanças climáticas

Os desafios de São Paulo diante das mudanças climáticas e as iniciativas que podem ser implementadas para reduzir os impactos sobre a população serão o tema do encontro Conversando Com Quem Faz A Diferença, que abordará “Alterações Climáticas, Desafios e Urgentes Providências”, na próxima segunda-feira, 03 de fevereiro, das 8h30 às 11h30, em evento presencial.

Os convidados são: José Renato Nalini, secretário-executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo e Patrícia Iglecias, superintendente de Gestão Ambiental da USP. Promovido pelo grupo Innsbruck, o seminário pretende debater o potencial, as oportunidades e soluções para São Paulo no ano em que o Brasil receberá a Cop 30, e ao mesmo tempo as grandes cidades brasileiras vêm sendo castigadas por ocorrências climáticas e ambientais.

O secretário destacará o “Plano Preventivo de Chuvas de Verão”, que exigirá investimentos de R$ 8 bilhões, e apresentará, ainda, os esforços da Secretaria para minimizar os efeitos climáticos na capital paulista, que neste início de ano vem sofrendo com uma série de temporais com chuvas torrenciais, na maior quantidade de água dos últimos 20 anos. Nalini apresentará as 32 áreas verdes particulares que estão sendo criadas pela gestão municipal e outros projetos em andamento.

Patrícia Iglecias dará mais detalhes sobre o novo centro de estudos da USP, o USPproClima, que receberá investimento da ordem de R$ 5 milhões nos próximos cinco anos da Ambipar, multinacional brasileira na área de soluções ambientais. A Ambipar também apoiará a USP no desenvolvimento de iniciativas de descarbonização para que a Universidade receba a certificação “carbono neutro” até o final de 2025 – tornando-se uma das primeiras universidades no mundo com este título.

Mais detalhes sobre convidados:

José Renato Nalini, secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, é desembargador aposentado, construiu carreira no Judiciário e presidiu o TJSP no biênio 2014/2015. Em 2016, ele também assumiu a Secretaria Estadual da Educação da gestão Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo e atual vice-presidente.

Patrícia Iglecias, professora associada do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP e conselheira do Instituto Atmos (Atmosfera de Estudos e Pesquisas Ambientais). Foi presidente da Cetesb, secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e indicada pela Revista Poder entre as 50 mulheres mais influentes do Brasil. Além de superintendente de Gestão Ambiental da USP é sócia de Wald Advogados.

Serviço:

Conversando Com Quem Faz A Diferença – “Alterações Climáticas, Desafios e Urgentes Providências”.

Data: 03 de fevereiro de 2025

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Avenida Angélica, 688 – Higienópolis, São Paulo – SP

RSVP: [email protected]