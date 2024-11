São Paulo reforça segurança nos municípios para o Enem 2024

A Polícia Militar reforçará a segurança nos municípios paulistas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. As equipes policiais realizarão a escolta das provas e garantirá a preservação da ordem pública nas imediações dos locais de aplicação do exame.

Com o objetivo de garantir a segurança nas imediações das escolas, a PM garantiu a escolta dos veículos que transportam e distribuem as provas em todo o estado, ponto crucial para garantir o sigilo da avaliação.

Na véspera do exame, as escoltas também serão realizadas desde os locais de armazenamento até os centros de aplicação. Ao todo serão mais de 1,5 mil transportes em todo o território paulista.

Além disso, a operação inclui a preservação da ordem pública nas imediações dos locais de aplicação do exame nacional. A PM intensificará o efetivo com 1 mil policiais e 500 viaturas nas proximidades das escolas e universidades, permitindo que os mais de 640 mil inscritos possam se deslocar para os locais de prova com segurança.

O planejamento visa assegurar a proteção dos participantes em mais de 210 municípios.

A Polícia Civil reforçará os plantões das delegacias em todo estado e realizará o policiamento preventivo e especializado através do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA).