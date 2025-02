São Paulo reforça cuidados em escolas durante onda de calor

A Prefeitura de São Paulo intensifica suas orientações sobre saúde nas escolas, especialmente em função das altas temperaturas e da baixa umidade do ar. A previsão para a próxima quarta-feira (19) indica que os termômetros podem chegar a 36ºC, o que torna essencial a adoção de medidas preventivas.

Entre as recomendações destacadas, está a necessidade de garantir a ventilação adequada nos ambientes fechados. Isso pode ser feito através da abertura de janelas e portas, permitindo a circulação de ar fresco. Além disso, é aconselhável bloquear a luz solar direta utilizando cortinas ou persianas, com o intuito de minimizar o aquecimento dos espaços. O uso de ventiladores, ar-condicionado e umidificadores também é incentivado para melhorar as condições internas.

No que diz respeito à prática de atividades físicas, as autoridades sugerem que sejam evitadas ao ar livre durante os horários mais quentes do dia, que compreendem entre 10h e 16h. Recomenda-se ainda que a intensidade dos exercícios seja reduzida e que os alunos façam pausas regulares em locais frescos e sombreados. Os educadores têm liberdade para adaptar as atividades físicas conforme as necessidades e o currículo estabelecido por cada unidade escolar.

Para garantir uma hidratação adequada, as escolas devem implementar um cronograma chamado “Momento da Água”, onde cada turma terá momentos específicos para consumir água regularmente, assegurando que sejam atendidas as quantidades recomendadas para cada faixa etária.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) enfatiza a importância da hidratação constante e a necessidade de evitar atividades físicas extenuantes durante os dias quentes. A umidificação dos ambientes internos também é recomendada, podendo ser realizada com vaporizadores ou toalhas molhadas.

Em resposta à onda de calor que atinge a cidade desde o dia 10 deste mês, a Prefeitura ativou as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT). Essas tendas estão localizadas em pontos estratégicos pela cidade e oferecem abrigo para aqueles que buscam um local fresco para descansar e se hidratar. Disponibilizando água, chás, sucos gelados e frutas, as tendas também oferecem cuidados para animais de estimação. Para mais informações sobre os locais das tendas e os serviços oferecidos, acesse o site oficial da prefeitura