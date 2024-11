São Paulo reduz homicídios, mas enfrenta aumento alarmante de latrocínios

Nos últimos dez meses, o estado de São Paulo registrou 2.153 vítimas de homicídio, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Este número representa uma redução de 3,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A diminuição nos índices de homicídios dolosos, que envolvem intenção de matar, é um ponto positivo para a segurança pública. No entanto, os casos de lesão corporal seguida de morte apresentaram aumento significativo, saltando para 103 registros, um crescimento alarmante de 56% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na capital paulista, foram contabilizados 407 homicídios dolosos entre janeiro e outubro, indicando uma queda de 1,7% em relação a 2023. Por outro lado, o latrocínio – roubo seguido de morte – apresentou piora. Nos primeiros dez meses deste ano, houve 45 vítimas de latrocínio na cidade de São Paulo, superando os registros de todo o ano passado e representando um aumento de 22%.

Os índices criminais de roubos e furtos também apresentaram melhorias. Em todo o estado, foram registrados 162,4 mil casos de roubo, uma queda de 15%, enquanto os furtos somaram 463,8 mil ocorrências, com uma redução de 4%. A capital seguiu tendência similar: os roubos caíram 13%, totalizando 96,2 mil casos, e os furtos diminuíram em 4%, com 200,8 mil registros.

Apesar das quedas gerais nos crimes contra a vida e o patrimônio, a elevação nos casos de lesão corporal seguida de morte e latrocínios exige atenção das autoridades para garantir a continuidade na melhora dos índices criminais e a segurança da população. Ajustes nas estratégias de combate à criminalidade são essenciais para enfrentar esses desafios emergentes no cenário paulista.