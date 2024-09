São Paulo recebe o SEO Summit, maior evento de SEO do Brasil

A agência Conversion, empresa especializada em Marketing Digital e Otimização de buscas, anuncia a 4ª edição do SEO Summit, maior evento de SEO do Brasil. Pela primeira vez, o encontro ocorrerá presencialmente, entre os dias 6 e 7 de novembro, no G4 Hub, na cidade de São Paulo. Além dos cerca de 150 participantes aguardados no espaço, a expectativa é que as discussões também sejam acompanhadas de forma online por mais de 1000 inscritos – entre especialistas, profissionais, lideranças e entusiastas das áreas de marketing, e-commerce e growth.

Com uma versão muito mais completa e envolvente, a conferência reunirá 30 grandes especialistas nacionais e internacionais para uma profunda troca de experiências, mentorias exclusivas e diagnósticos de sites. Com mais de 20 horas de conteúdo ao longo de dois dias, a programação se dividirá em três trilhas de conhecimento: marketing orgânico, marketing de conteúdo e SEO. Desta vez, convidados, participantes e marcas terão a possibilidade de networking ao vivo e poderão retirar dúvidas em seis paineis interativos durante o evento.

Entre os temas que serão discutidos no SEO Summit 2024, estão link building, conversão, branding e performance, além de cases de sucesso de grandes players nacionais, os impactos da Inteligência Artificial nos motores de busca e as últimas atualizações do Google. Para Diego Ivo, CEO da Conversion, o encontro almeja elevar as estratégias orgânicas de negócios online, compartilhar as melhores práticas de SEO e evoluir junto ao mercado brasileiro.

“O evento sempre busca trazer um novo olhar sobre o presente e o futuro do SEO, tendo em vista, sobretudo, as novas perspectivas frente às buscas inteligentes”, afirma Ivo. “Nosso principal objetivo é auxiliar profissionais e marcas a atravessar essas transformações no cenário digital com as melhores práticas possíveis”.

Apresentado por Diego Ivo, fundador da Conversion e maior autoridade de SEO do país, o evento ainda terá como convidado especial um dos maiores nomes do marketing brasileiro: João Branco, ex-vice presidente de Marketing do McDonald’s. Outras referências também confirmadas são Eli Schwartz, nome internacional por trás do best-seller “Product Led SEO” e referência mundial em SEO, Barry Adams, consultor de SEO sobre uso de notícias, Felipe Hatab, Forbes under 30, CEO 4equity e ex-Ambev, Juliano Motta, CMO Hurts Capital (com passagens em UOL/PagSeguro, Mercado Livre e Mckinsey), e, ainda, Amanda Lyra, pesquisadora, diretora de marketing do Vale PcD e líder na ASID Brasil.

Além desses palestrantes, o evento contará com muitos outros panelistas que explorarão desde o SEO mais técnico ao marketing orgânico como um todo.

SEO Summit 2024

Datas: 6 e 7 de novembro

Horários: 8h às 20h

Local: G4 HUB – R. Olimpíadas, 205 – São Paulo.

Ingressos e mais informações:https://www.seosummit.com.br/