São Paulo recebe corrida maluca de carrinhos com temática geek

A nova edição do Red Bull Ladeira Abaixo, competição de carrinhos sem motor, terá disputa em junho em São Paulo. O evento acontece no domingo (16), a partir das 10h, na esquina das avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Paulista. A entrada é gratuita.

Desta vez, a temática escolhida é a geek. Foram escolhidos cerca de 40 projetos que homenageiam a cultura pop, como “Star Wars”, “Toy Story”, “Meu Amigo Totoro”, “Barbie”, “Homem-Aranha”, “Deadpool”, “Ghostbusters”, “Carros”, “Up: Altas Aventuras” e “Harry Potter”. As equipes estão em fase de produção dos carrinhos.

A disputa já conta com mais 130 etapas realizadas desde sua criação, em 2000. Na competição, pilotos amadores ou experientes que constroem seus próprios carrinhos sem motor, para descer uma via íngreme. No Brasil, o Red Bull Ladeira Abaixo já teve edições em Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Ribeirão Preto (SP).

Red Bull Ladeira Abaixo

Esquina das avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Paulista.

Dom. (16), a partir das 10h.

Entrada gratuita.