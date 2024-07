São Paulo recebe circuito itinerante olímpico com a presença de atletas

A cidade de São Paulo recebe até o dia 22 de setembro o Circuito Itinerante Olimpismo, que tem levado o “clima” dos Jogos Olímpicos para os parques e centros esportivos da cidade. O evento, além de telão para transmitir a competição, conta com aulas e torneios de badminton, tênis de mesa, escalada, breaking, basquete em cadeiras de rodas, área kids e a participação especial de atletas olímpicos.

Neste final de semana o circuito esteve no Centro Esportivo Pelezão, localizado no bairro da Lapa e quem marcou presença por lá foram os ex-atletas olímpicos Henrique Guimaraes (judô) e Alessandra Santos (basquete), na sexta-feira (26). Henrique foi medalhista olímpico em Atlanta, em 1996, assim como Alessandra, medalhista também em Atlanta e Sydney, em 2000. No sábado (27), quem compartilhou sua história com o público foi Soraia André, uma das primeiras grandes judocas que o Brasil já teve.

O evento conta ainda com a Mostra “Olimpismo – Citius, Altius, Fortius”, (lema oficial dos Jogos Olímpicos que significa “mais rápido, mais alto, mais forte”, na tradução do latim para o português), uma exposição exclusiva e itinerante sobre os Jogos Olímpicos da atualidade, com peças raras e exclusivas, como posters, postais, selos, réplicas de medalhas, moedas, mascotes, pictogramas e pins.

O circuito já percorreu o Ceu Carrão, Parque Ceret e o Centro Esportivo Pelezão. A próxima parada é o Ceu Heliópolis, de terça a quinta-feira. Já no sábado e domingo, o circuito estará no Centro Esportivo Vila Guarani, na zona sul de São Paulo e contará com a presença do ídolo do esporte Paralímpico, Clodoaldo Silva. Em cinco Paralimpíadas o “tubarão das piscinas” levou seis ouros, seis pratas e dois bronzes.

A entrada é gratuita, a partir das 9h. A organização é da Secretaria de Esportes da Cidade de São Paulo, que espera que a prática dos esportes olímpicos ultrapasse as fronteiras das arenas e influencie a vida de todos. Para saber os próximos locais do Olimpismo, siga @olimpismosp.

Serviço

Circuito itinerante Olimpismo – até 22 de setembro

Horário: das 9h às 17h

30/07, 31/07 e 01/08 – CEU Heliópolis – Estrada das Lágrimas, 2385 – São João Clímaco

03 e 04/08 – Centro Esportivo Vila Guarani – Rua Lussanvira, 178 – Vila Guarani

06, 07 e 08/08 – CEU Parque Bristol – Rua Professor Artur Primavesi s/nº – Jd. Imperador

Site official: www.olimpismosp.com