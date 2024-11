São Paulo recebe a maior celebração indiana, Diwali, o Festival das Luzes, no Largo da Batata

Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o Largo da Batata, em Pinheiros, será palco da primeira edição do Diwali – Festival das Luzes, evento que vai promover verdadeira imersão nas tradições do Ano Novo indiano, oferecendo uma experiência cultural diversa em música, dança, arte e gastronomia.

Com entrada gratuita e ampla programação, o Diwali é uma celebração aberta a todos os interessados pela cultura e espiritualidade da Índia, e apresenta uma variedade de atividades sensoriais e interativas para quem deseja vivenciar uma cultura milenar que une arte, espiritualidade e alegria.

Com apoio cultural do Consulado Indiano e Centro Cultural da Índia, e com organização do grupo Cola em Sampa e Associação Indiana, o festival Diwali inclui apresentações musicais, danças tradicionais, workshops de ioga e oficinas de arte, além de uma feira de artesanato. Na culinária, o evento traz chefs indianos que preparam pratos típicos, como samosas, biryanis e curries, e grande variedade de doces típicos. A proposta é destacar a diversidade de sabores da Índia, além dos pratos tradicionais condimentados que marcam a gastronomia local.

“Nosso desejo é que o Diwali se torne uma das maiores celebrações multiculturais de São Paulo. Queremos mostrar a beleza e a riqueza das tradições indianas, e convidamos toda a cidade a se unir a nós nessa grande festa de luz e renovação,” afirma William Vendramini, cofundador do Cola em Sampa.

Entre as atrações, destaque para:

Cerimônia das Luzes: O ápice do festival será no sábado, às 19h, quando as velas serão acesas em uma cerimônia que simboliza esperança e renovação, convidando o público a mentalizar os desejos para o próximo ano.

Shows e Danças: Apresentações de música e dança inspiradas em Bollywood, além de outros estilos, como o animado Bhangra e o elegante Garba, que trarão o movimento e as cores das danças indianas ao evento.

Aulas de Ioga e Meditação: No domingo, o público poderá participar de sessões de meditação e ioga guiadas por mestres indianos, em uma prática de conexão com o corpo e a mente.

Artesanato e Henna: Artistas e artesãos locais e indianos trarão oficinas de henna e rangoli, arte tradicional indiana que usa cores e padrões para atrair boas energias, oferecendo ao público a oportunidade de contato com as expressões artísticas do país.

O Diwali e a Comunidade Indiana no Brasil

O Diwali marca a virada de ano para a comunidade hindu e é celebrado mundialmente com rituais de luz e alegria. Em São Paulo, onde a imigração indiana tem se consolidado especialmente nas últimas duas décadas, a comunidade é ativa em setores como tecnologia, medicina e engenharia, mantendo vivas suas tradições e contribuindo para a diversidade cultural da cidade.



Programação do Evento



Dia 30 de novembro – Sábado

11h30 Aulão de Yoga com o professor Satiender

12h: Abertura Oficial com o consulado

14h: Bloco de Carnaval Bollywood Brasil

15h Dança Clássica Indiana

18h: Show instrumental ao som de tabla

19h: Grande Festival de Luzes com acendimento de velas e cerimônia Brahma Kumaris

Dia 1º de dezembro – Domingo

11h30: Boas-vindas com ioga

14h: Show de Bhangra, dança típica da região de Punjab

15h: Apresentação de dança Garba, em homenagem à deusa Durga

16h30: Apresentação de Bollywood

17h: Apresentação de Sitar e Odissi, dança conhecida pela sua graça e suavidade, com poses inspiradas em esculturas de templos antigos.

18h: Encerramento com danças folclóricas e música instrumental ao vivo

Serviço

Diwali – Festival das Luzes 2024

Datas: 30 de novembro e 1º de dezembro

Horários: Das 11h às 21h

Local: Largo da Batata – Av. Brigadeiro Faria Lima, s/n, Pinheiros – São Paulo (saída do Metrô Faria Lima – Linha Amarela)

Entrada: Gratuita e pet friendly