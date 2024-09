São Paulo recebe 7º Edição do Festival Volta ao Mundo

De 13 a 15 de setembro, o Shopping Metrô Itaquera será o palco da 7ª edição do Festival Volta ao Mundo, um evento que traz uma viagem gastronômica por 20 países com entrada gratuita.

O festival contará com estandes representando 20 países, oferecendo cerca de 100 pratos típicos para os visitantes. Entre os destaques, estão França, Espanha, México, Itália, Peru, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, Canadá e Brasil. Além disso, a culinária da Grécia, Holanda, Coreia do Sul, Venezuela, Angola e Alemanha também estará presente.

Os visitantes poderão saborear iguarias como gyros e moussaka gregos, corndogs coreanos, tacos, quesadillas mexicanas e choripan argentino. Além disso, a mais autêntica costela fogo de chão uruguaia e o melhor da charcutaria vinda da região do Pampas Gaúcho. Do Brasil, serão oferecidos pratos como baião de dois, torresmo, porco no rolete e tradicionais doces mineiros. Para os apreciadores de cerveja, haverá uma seleção de cervejas conceituadas e internacionais.

“A ideia do festival surgiu do desejo de experimentar comidas de diferentes partes do mundo e da dificuldade de encontrá-las em um só lugar. Queremos compartilhar com o público a rica história e diversidade de cada prato,” afirma Sandra Pigato, idealizadora do evento.

Sandra Pigato, juntamente com Fábio Pigato e Silmara Pigato, é responsável pelo festival. “Este é um evento criado pela nossa família para todas as famílias. Além da excelente gastronomia, o festival é pet friendly e contará com espaço kids, shows ao vivo e uma atmosfera acolhedora e segura para todos,” complementa Sandra.

“Esse será um evento para descobrir e experimentar diversos pratos globais. Uma verdadeira volta ao mundo com o que existe de melhor da gastronomia mundial”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

SERVIÇO

Festival Volta ao Mundo