São Paulo realiza Conferência Estadual do Meio Ambiente em 12 de março

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) em colaboração com a Universidade de São Paulo (USP) está organizando a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, marcada para o dia 12 de março na capital paulista. O evento abordará o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica“.

Durante a conferência, será debatida uma série de propostas prioritárias e elaborada uma carta de compromissos que representará a sociedade brasileira. Essas discussões serão estruturadas em cinco eixos temáticos: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres, Transformação Ecológica, Justiça Climática e Governança e Educação Ambiental.

Etapa Municipal

Antes da fase estadual, as Conferências Municipais foram realizadas e concluídas em 26 de janeiro de 2025. Este processo proporcionou às cidades a oportunidade de formular suas propostas alinhadas aos cinco eixos mencionados, além de eleger delegados para representar cada município na etapa estadual.

Na fase estadual, até 70 delegados serão selecionados dentre um mínimo de 700 representantes municipais. Esses delegados terão a tarefa de apresentar 20 propostas prioritárias ao Estado, distribuídas igualmente entre os quatro eixos temáticos. O Governo Federal estabeleceu critérios para assegurar uma representação equitativa, garantindo que:

É importante destacar que as vagas são exclusivas para cada segmento. No processo de seleção dos delegados estaduais, deve ser respeitada uma cota mínima de 50% para mulheres e 50% para pessoas negras. Essa diretriz também se aplica à escolha dos delegados municipais, promovendo uma participação inclusiva e diversificada.

Os delegados têm a responsabilidade de priorizar as propostas que serão sistematizadas para discussão na etapa nacional. O objetivo é não apenas encontrar soluções eficazes para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, mas também fomentar uma transformação ecológica, garantir justiça climática e implementar uma governança ambiental que esteja em consonância com os objetivos globais.

Após a escolha das propostas e a eleição dos delegados no Estado, as discussões avançarão para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, programada para maio em Brasília. Este evento terá como foco principal o desenvolvimento de uma política nacional integrada sobre meio ambiente e clima, com especial atenção às estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Serviço

5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente

Data: 12 de março

Horário: das 8h às 20h

Local: Auditório do Centro de Difusão Internacional – USP, situado na Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310, Bloco B, 1º andar, Cidade Universitária, São Paulo.