Membros tomam posse durante a primeira reunião do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas

Os 18 membros que compõem o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas (CEMC) tomaram posse na tarde desta quinta-feira (20), durante a 1ª Reunião Ordinária do órgão, realizada no Auditório do Consema, localizado na sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), na capital.

A reunião, presidida pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, marcou o início oficial das atividades do conselho, que terá a missão de monitorar a implementação da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e propor medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência das cidades paulistas a desastres ambientais.

O CEMC tem caráter estratégico e integra representantes de nove secretarias, municípios, academia, indústria e organizações socioambientais, sob coordenação da Casa Civil e da Semil. “É com orgulho que hoje realizamos a posse de nossos membros. O CEMC foi instalado pelo Governo de São Paulo em janeiro, com o objetivo de promover uma governança mais integrada e representativa. Temos como proposta a articulação entre os setores estratégicos para a resiliência climática e economia de baixo carbono, que inclui a restauração ecológica, segurança alimentar, resiliência hídrica, gestão de resíduos e saneamento e mercado de carbono”, explica a secretária.

O conselho surge em um contexto de crescentes desafios climáticos, como enchentes históricas, incêndios florestais e secas prolongadas no estado. Entre suas atribuições estão o acompanhamento de metas de descarbonização até 2050, a promoção de cidades resilientes e a articulação de políticas públicas intersetoriais.

Entre os municípios representados estão as regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista, bem como a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma). Representando a sociedade civil, foram convidadas organizações socioambientais com atuação na área de mudanças climáticas, universidades públicas paulistas e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Além da posse dos membros, foi debatido o regimento interno do Conselho e o planejamento das próximas reuniões.

Confira abaixo a relação dos 18 membros, com seus respectivos cargos:

Casa Civil

Titular: Mauro Benedito de Santana Filho;

Mauro Benedito de Santana Filho; Suplente: Carlos Roberto Junqueira Cardozo.

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil)

Titular: Natalia Resende Andrade Ávila;

Natalia Resende Andrade Ávila; Suplente: Carina Dolabella Pereira.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI)

Titular: Carlos Eduardo Pellegrino Cerri;

Carlos Eduardo Pellegrino Cerri; Suplente: Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Titular: Julia da Motta;

Julia da Motta; Suplente: Nicoli Lourenço Retke.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA)

Titular: Alberto Pereira Gomes Amorim;

Alberto Pereira Gomes Amorim; Suplente: Marcio da Silva Queiroz.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM)

Titular: Marcos Manoel Botelho;

Marcos Manoel Botelho; Suplente: Marcos Correia Lopes.

Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma)

Titulares: Ângela Cruz Guirao e Maria Eduarda Abreu San Martin;

Ângela Cruz Guirao e Maria Eduarda Abreu San Martin; Suplentes: Claudete Bezerra dos Santos Canada e Rose Mary Garcia Skelton Celidonio.

Região Metropolitana de São Paulo

Titulares: José Police Neto e Eduardo Trani;

José Police Neto e Eduardo Trani; Suplentes: Paula de Lima Rocha Pannunzio e Christine Parmezani Munhoz.

Região Metropolitana da Baixada Santista

Titulares: Juliana Maria de Souza Freitas e Claudia Ikebara;

Juliana Maria de Souza Freitas e Claudia Ikebara; Suplentes: Mário Bueno da Silva Júnior e Danila Gabriela Bertin.

Universidades Paulistas

Titulares: José Alexandre de Jesus Perinotto (Unesp) e Roberto Donato da Silva Junior (Unicamp);

José Alexandre de Jesus Perinotto (Unesp) e Roberto Donato da Silva Junior (Unicamp); Suplentes: Edmilson Dias de Freitas (USP) e Tadeu Fabrício Malheiros (USP).

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)

Titulares: Anicia Aparecida Baptistello Pio e Paulo Roberto Dallari Soares;

Anicia Aparecida Baptistello Pio e Paulo Roberto Dallari Soares; Suplentes: Jorge Luiz Silva Rocco e Juliana Carvalho Rodrigues.

Organizações socioambientais com atuação na área de mudanças climáticas