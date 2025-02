São Paulo prepara ampla rede de saúde para garantir segurança no Carnaval 2025

A Prefeitura de São Paulo está mobilizando uma extensa rede de serviços de saúde para garantir a segurança dos foliões durante o Carnaval 2025. As operações começarão com o pré-carnaval nos dias 22 e 23 de fevereiro, seguirão durante os dias de festividade, que ocorrem entre 1º e 4 de março, e se estenderão até o pós-carnaval, nos dias 8 e 9 de março. A iniciativa contará com ambulâncias, UTIs móveis, postos médicos, uma Sala de Situação e Monitoramento, além do apoio dos Bombeiros Civis em situações emergenciais.

Com um total de 1.800 profissionais da saúde envolvidos, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará dois milhões de preservativos ao longo das festividades. O secretário municipal da saúde, Luiz Carlos Zamarco, ressaltou a importância da estrutura montada: “Estamos preparados para atender tanto as necessidades simples quanto aquelas que exigem maior complexidade, garantindo que os foliões recebam a assistência adequada em caso de emergências.”

Serão instalados 20 postos médicos por dia, equipados com três médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além do suporte dos bombeiros civis. Cada posto atuará como um mini hospital, pronto para atender uma variedade de situações médicas.

A Sala de Situação e Monitoramento será crucial para coordenar as ações em tempo real, permitindo que os responsáveis acompanhem o deslocamento das ambulâncias e decidam sobre o direcionamento dos pacientes para hospitais quando necessário. Este espaço contará com tecnologia avançada para comunicação e monitoramento.

Um total de 174 ambulâncias será distribuído estrategicamente pelos principais pontos do desfile, incluindo 32 unidades de UTI Móvel (Tipo D), que contarão com um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. As demais unidades serão ambulâncias básicas (Tipo B), com um enfermeiro e um condutor treinado em primeiros socorros.

Os Bombeiros Civis estarão posicionados a cada 100 metros ao longo dos trajetos dos blocos, prontos para oferecer orientação imediata aos foliões que precisarem de assistência.

É importante frisar que as unidades já existentes na rede municipal, como as 33 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Assistência Médica Ambulatorial (AMAs), continuarão operando normalmente durante este período.

No tocante à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a campanha “Camisinha na Folia” fará sua 23ª edição durante o carnaval. Serão distribuídos dois milhões de preservativos gratuitos, além de sachês de gel lubrificante e autotestes para HIV. Esses itens estarão disponíveis não apenas por meio dos agentes de prevenção nas ruas, mas também em unidades de saúde e em mais de 90 terminais de ônibus e estações do metrô por toda a cidade. O projeto “PrEP na Rua” promoverá ainda mais de 100 ações extramuros em diversas regiões da capital.

Para mais informações sobre as festividades do Carnaval na cidade, é possível acessar o site oficial em carnavalsp.com.