São Paulo pode ter novo temporal com queda de granizo nesta quarta (8)

Em uma semana típica do verão, a Grande São Paulo enfrentou um temporal nesta terça-feira (7), que teve granizo e provocou mais de cem quedas de árvores. Para esta quarta (8), a previsão será praticamente a mesma, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Segundo os dados meteorológicos do órgão municipal, a quarta deve começar com o sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Na madrugada, os termômetros devem registrar média de 19°C e a máxima pode chegar aos 28°C à tarde. Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores entre 57% e 95%.

As pancadas de chuva retornam a partir das primeiras horas da tarde com risco de formação de alagamentos, devido à chegada da brisa marítima na região metropolitana.

Nesta terça, as regiões mais atingidas pelo temporal foram a zona leste, parte da zona sul, além do ABC paulista e Ferraz de Vasconcelos. Como ocorre nesta época, não é possível prever onde haverá o maior volume de precipitação, uma vez que as nuvens possuem rápido deslocamento e não atingem toda a região. Também por isso, existe o risco de fortes rajadas de vento, responsáveis por quedas de árvores e destelhamentos.

O CGE destaca que esse cenário atmosférico também deve continuar na quinta-feira (9), com madrugada nublada, termômetros em média na faixa dos 19°C e sensação de tempo abafado. No decorrer do dia, a temperatura deve se manter na casa dos 28°C, com o sol entre muitas nuvens. O dia termina com pancadas rápidas e isoladas de chuva entre o meio e o fim da tarde, em decorrência mais uma vez da chegada da brisa marítima.

E não é apenas na região metropolitana que existe a expectativa de temporal de verão. A previsão também vale para todo o litoral do estado e o Vale do Paraíba. Segundo o Climatempo, o litoral norte deve ter uma quarta-feira chuvosa desde os primeiros horários do dia. Condição que deve permanecer até a noite.

Na Baixada Santista, a situação será semelhante, com chuva principalmente a partir do fim da manhã. Os volumes esperados não são grandes, mas podem ocorrer pancadas localizadas que produzam alagamentos.

ALERTA DE TEMPESTADE SEGUE EM MINAS E ESPÍRITO SANTO

Se em São Paulo o cenário é típico de verão, com pancadas isoladas nos horários mais quentes, o mesmo não ocorre em uma grande área que engloba centro, norte e leste de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, todo o estado do Espírito Santo e sul baiano.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém para essa região o alerta laranja de perigo para chuvas intensas, com possibilidade de precipitação de até 100 mm por dia e rajadas de vento de até 100 km/h. Esse é o mesmo panorama dos últimos dias, devido à umidade vinda da amazônia que está estacionada sobre esses estados.

Também existe um alerta laranja de temporal no extremo oeste do país, no Acre e no Amazonas.