São Paulo participa do Arabian Travel Market com comitiva de empresas de turismo

O Estado de São Paulo, em colaboração com a Prefeitura da capital, está organizando uma delegação composta por até 10 empresas do setor de turismo para participar do Arabian Travel Market (ATM), um dos principais eventos globais dedicados ao turismo, que ocorrerá de 28 de abril a 1º de maio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Esta iniciativa faz parte do programa Discover/Descubra São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) em parceria com a InvestSP, agência responsável pela promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

As empresas interessadas em integrar a comitiva devem consultar as diretrizes do programa e realizar suas inscrições através do site da InvestSP até o dia 28 de março. A missão tem como propósitos principais fomentar a troca de experiências entre as empresas participantes e outras entidades internacionais, promover São Paulo no cenário global e estimular a atração de investimentos estrangeiros e visitantes para a cidade.

As companhias selecionadas para participar da missão terão direito a um reembolso de até US$ 3 mil, cobrindo até 50% das despesas com a viagem. O programa também proporciona oportunidades de networking durante o evento e oferece suporte por meio de consultoria, monitoramento dos resultados e acompanhamento pós-evento. Além disso, o Discover/Descubra São Paulo terá um estande no ATM, onde apresentará a capital paulista como um destino turístico atrativo e destacará oportunidades comerciais.

O secretário municipal de Turismo, Rui Alves, destacou a importância da ATM Dubai como uma plataforma estratégica para que São Paulo consolide conexões nos segmentos de turismo de negócios, luxo e lazer, áreas nas quais a cidade já se destaca nacionalmente.

Diante das características únicas de Dubai, que se tornou um centro global de logística e negócios, o ATM atrai visitantes dos cinco continentes, incluindo agentes de viagens, operadores turísticos e representantes dos setores hoteleiro, transporte, gastronomia, marketing e tecnologia. A expectativa é que as transações geradas durante o evento alcancem a cifra impressionante de US$ 2.5 bilhões.

A InvestSP conta ainda com um escritório internacional em Dubai que oferecerá suporte à missão durante o ATM. Essa unidade se junta aos escritórios localizados na Ásia (Xangai), América do Norte (Nova York) e Europa (Munique), todos voltados para captar investimentos estrangeiros em São Paulo e facilitar a inserção das empresas paulistas no mercado internacional.

Sobre o Discover/Descubra São Paulo

Lançado no início de 2025, o programa visa posicionar São Paulo como um dos principais destinos turísticos e comerciais no Brasil e na América Latina. Para atingir esse objetivo, estão previstas até 15 missões internacionais. As primeiras já realizadas incluíram eventos como ITB Berlin (Alemanha), SXSW (Estados Unidos) e BTL Lisboa (Portugal). Além disso, neste semestre, o programa planeja uma nova missão internacional para o WTM Africa (África do Sul) e uma missão nacional para a WTM Latin America em São Paulo.