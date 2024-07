São Paulo participa da Campanha Um Dia no Parque no próximo domingo

Neste ano, a campanha Um Dia no Parque, a maior ação brasileira de valorização das Unidades de Conservação (UCs), será realizada em todas as UCs do país, com destaque para as estaduais e municipais, com o objetivo de incentivar famílias e comunidades a explorarem e se conectarem com a natureza. Com o tema “Natureza para todas as pessoas”, a iniciativa visa promover a valorização dos espaços naturais e oferecer uma oportunidade única para que o público vivencie experiências enriquecedoras em contato direto com a natureza.

Em parceria com o Um Dia no Parque, a Fundação Florestal, órgão que faz a gestão das áreas protegidas estaduais de São Paulo, oferece gratuidade de entrada em todas as Unidades de Conservação geridas pela instituição, com exceção daquelas que possuem concessão ou permissão de uso. São 54 Unidades de Conservação em todo o estado. Algumas vão oferecer atividades especiais no Um Dia no Parque e outras oferecem as atividades cotidianas. Para ter acesso à gratuidade, o visitante deve acessar o site Ingressos Parques Paulistas, selecionar a UC que quer visitar e o número de ingressos, e selecionar a data de 21 de julho. Há atividades como trilha, banho de cachoeira, observação de muriquis, visita a cavernas, ciclismo, entre outras.

Na capital, há atividades em onze áreas, como a APA do Carmo, Parque Municipal Bororé, Sesc Interlagos e RPPN Sítio Curucutu, com uma grande variedade de atividades. Na RPPN Curucutu, por exemplo, na região sul de São Paulo, os visitantes vão poder percorrer duas trilhas em meio à natureza, além de conhecer melhor a Mata Atlântica. Em outras cidades não é diferente. Em Capão Bonito, a Divisão de Turismo do município promove atividades para as crianças no Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. Em Santo André, quem for ao Parque Municipal do Pedroso vai poder participar de oficina de fundamentos de fotografia da natureza, trilha monitorada e as crianças vão participar de brincadeiras relacionadas à biodiversidade do Parque.

Desde 2018, a campanha Um Dia no Parque engajou mais de 300 mil pessoas. Em 2024, mais de 300 Unidades de Conservação já confirmaram adesão à campanha. No entanto, as atividades se restringem às UCs estaduais e municipais devido à greve dos servidores federais dos órgãos ambientais. Este é o primeiro em que todos os estados do Brasil fizeram inscrições no Um Dia no Parque, em Unidades de Conservação de diferentes categorias, como Parque, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Reserva Extrativista, Reserva Particular do Patrimônio Natural, além de uma Terra Indígena, e outras áreas protegidas.

Para participar, verifique a programação específica de cada estado e aproveite a oportunidade para desfrutar da beleza e dos benefícios das áreas protegidas. Há atividades para todos os públicos, desde crianças a pessoas idosas, com deficiência, acostumadas ou não a atividades em contato com a natureza. É possível fazer uma trilha, observar o nascer e o pôr do sol, observar aves e outras espécies de animais, tomar banho de cachoeira, andar de caiaque.

Segundo Angela Kuczach, diretora executiva da Rede Pró UC e idealizadora do Um Dia no Parque, para muitas Unidades de Conservação estaduais e municipais, a campanha é uma oportunidade para ter mais visibilidade e mostrar o trabalho realizado junto à comunidade local. “Quando esta comunidade visita as UCs, passa a entender a importância dessas áreas para a qualidade de vida e forma um laço com elas. Este é um dos nossos objetivos, que cada pessoa se torne protetora das Unidades de Conservação. Além, é claro, de promover o turismo de natureza, gerando emprego e renda, que é uma forma de ajudar a preservar as áreas”, afirma.

Paula Rascão, diretora da eTrilhas, afirma que a campanha Um Dia no Parque é fundamental para estimular a visitação nas unidades de conservação e gerar conexão da população com as áreas naturais protegidas. “Não é raro encontrar pessoas que moram ao lado de uma UC e não a conhecem. Para nós, da eTrilhas, é muito gratificante apoiar e participar ativamente de iniciativas que possuem sinergia com o nosso propósito, que é estimular a visitação responsável e engajar a população na conservação das nossas áreas naturais”, afirma.

Maria Isabel Amando de Barros, especialista em infâncias e natureza do Instituto Alana, afirma que os parques são territórios importantes também para o desenvolvimento infantil. “Em relação às crianças e adolescentes isso é particularmente relevante pois muitos benefícios se dão por meio da experiência direta das crianças com a natureza, como o brincar com elementos naturais e o aprendizado sobre e na natureza. Portanto, é fundamental que os parques assumam cada vez mais o papel de território de pertencimento das crianças e adolescentes, por meio de programas e estruturas acessíveis e acolhedoras”, afirma.

Hugo de Castro, presidente da Rede Brasileira de Trilhas reconhece que o Um Dia no Parque é a maior iniciativa brasileira de valorização das Unidades de Conservação e se conecta com os pilares fundamentais da Rede Brasileira de Trilhas, que visa interligar todas as unidades de conservação do Brasil através de trilhas, transformando-as em corredores verdes essenciais para a preservação da biodiversidade. Para ele, “a participação da Rede Brasileira de Trilhas nesta ação não só reforça a importância das Unidades de Conservação, mas também promove a conscientização e engajamento da sociedade na proteção e valorização dos nossos recursos naturais. Juntas, essas iniciativas têm a capacidade de ampliar o impacto positivo na conservação ambiental e na promoção de um turismo sustentável, beneficiando o meio ambiente e as comunidades em todo o país”.

Serviço:

Um Dia no Parque 2024 – Natureza para todas as pessoas

Data do evento: 21 de julho

Contato: [email protected] ou (41) 3015-8396

Sobre a Coalizão Pró-Unidades de Conservação:

O Um Dia No Parque foi idealizado pela Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, a Rede Pró UC, e é realizado pela Coalizão Pró-Unidades de Conservação, que é formada por empresas e organizações da sociedade civil comprometidas com a valorização e a defesa das unidades de conservação e que juntam forças anualmente para a realização dessa importante ação. A Coalizão é formada pela Rede Pró UC, WWF-Brasil, Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto Semeia, Fundação Grupo Boticário, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, TNC Brasil, Imaflora e Conservação Internacional.