São Paulo oferece programação especial gratuita na Semana da Mulher

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, celebra a semana do Dia Mundial da Mulher, comemorado neste sábado (8), com mais de 16 atividades culturais especiais dedicadas à data. Entre programações agendadas tanto no dia 8 de março quanto no dia 6, 7 e 9 de março, todas as atrações culturais são gratuitas e incluem peças de teatro, shows musicais de bandas totalmente compostas por mulheres e cantoras, sarau, literatura, apresentações de circo, exibições de filmes, exposições e stand-up.

Durante todo o mês de março, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa levará mais de 60 atividades culturais gratuitas em mais de 30 equipamentos culturais administrados pela pasta, destacando a força das mulheres por meio da arte e conscientizando sobre temáticas relevantes.

Peças de teatro na zona leste, oeste e norte da cidade

Em cartaz desde o primeiro dia de março, “Curtume – Dias Secos Inundados de Acácia” leva mais três apresentações no Teatro Cacilda Becker, na Lapa, zona oeste de São Paulo, na sexta (7) e sábado (8), às 21h, e domingo (9) às 19h. A história investiga uma idosa que trabalha em um curtume, em busca de soluções sobre a morte do dono da operação, encontrado sem pele. A peça leva à narração da história de vida de uma mulher que aprende a caminhar sobre cacos de vidro. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria física e não é indicado para menores de 14 anos.

Previsto para o dia 6 de março, a apresentação “Mulheres: um Grito de Socorro – A Dança das 7 Marias” no Teatro Arthur Azevedo conta três sensíveis e tocantes histórias de mulheres, de origem e crenças diferentes, que tentam escapar da opressão que lhes são cobradas em suas relações e responsabilidades. “A Dança das 7 Marias”, além da sessão das 21h no dia 6 de março, conta com uma outra – e última – apresentação no dia 9 de março, às 19h.

No dia 7 de março até o dia 16 de março, às sextas e sábados às 20h e domingos às 19h, a peça “O Mar” chega ao Teatro Alfredo Mesquita, na zona norte, contando a trama de duas mulheres palestinas e uma advogada israelense, cujo um acontecimento inesperado obriga as três personagens a permanecerem juntas e se relacionarem entre si.

Já no Dia Internacional das Mulheres, no dia 8 de março, a intervenção cênica “A Mulher do Buraco” acontece no Centro Cultural da Diversidade, palco para a história de uma roteirista e cineasta workaholic que está prestes a realizar o seu grande sonho de ser notada por um grande estúdio de cinema, até que durante o percurso a protagonista cai em um grande buraco – e a peça se passa ali. A sessão começa às 20h no Teatro Décio de Almeida Prado, espaço dentro do CCD.

Performances musicais toma conta das festividades

Shows, saraus e apresentações de dança aguardam todos e todas nos equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

De sarau, o “Mulheres no Hip-Hop e no Protagonismo Periférico” na Biblioteca Jamil Almansur Haddad está marcado para às 11h, com objetivo de difundir os elementos do Hip-Hop e de vivências artísticas protagonizados por mulheres negras, como forma de alertar, informar e refletir o racismo estrutural, mas também levar arte e entretenimento para o público.

No Centro Cultural Vila Itororó, nos dias 7 e 8, os shows de Taís Feijão e Bruna Caram (respectivamente) entram na programação especial do Mês da Mulher que o espaço separou para as celebrações. Ambos os shows começando às 19h no Palco Éden, Taís Feijão destaca suas canções presentes no álbum Brasilidades, de 2022, de outro modo Bruna Caram leva seu show Música Espetacular Brasileira cantando grandes sucessos da MPB.

Falando em apresentação, um grande encontro entre geniais compositoras e cantoras do Brasil vai rolar no Centro Cultural São Paulo (CCSP): Roberta Campos, detentora de sucessos como “De Janeiro a Janeiro” e “Minha Felicidade”, com Fernanda Takai, cantora do Pato Fu e de músicas como “Não Esqueça” e “O que ninguém diz”. O show acontece no simbólico dia 8 de março, às 20h, na Sala Adoniran Barbosa, com a retirada gratuita de ingressos disponível a partir de duas horas antes da apresentação.

Para o dia 9 de março, é dia de rock, bebê, no Centro Cultural da Juventude! A partir das 15h, os rockeiros podem prestigiar, gratuitamente, as bandas de rock Crush All Tyranny e Eskrota com seus shows explosivos, viscerais e reflexivos por suas letras inteligentes embasadas em crítica social sobre ser mulher em uma sociedade patriarcal e em um gênero repletamente masculino.

Por fim, os amantes da dança também podem aproveitar o Centro Cultural São Paulo (CCSP) na semana do Dia da Mulher, com as Mercedes Ladies e a B’Girls Battle.

Do dia 8 até o dia 29, as Mercedes Ladies – grupo pioneiro de mulheres do Bronx, nos Estados Unidos, de 1976, diretamente responsáveis por influenciar, empoderar e colocar artistas mulheres no cenário do Hip-Hop e cultura urbana, com uma versão brasileira há cinco anos liderado pela artista da dança e pesquisadora Kika Souza – realizam uma oficina de dança gratuito aos interessados, das 15h às 18h, por meio de uma inscrição prévia ainda aberta no formulário online (link disponível no campo de Serviços) e sujeita a lotação. Neste sábado, a aula é de Waacking com Fernanda Scherchiley. A entrada é permitida em até 20 minutos após o início da atividade.

O B’Girls Battle é uma intervenção de Breaking no dia 9 de março, das 15h até 21h, que reúne batalha de dança entre artistas e atletas mulheres, livre de competição para todas que quiserem demonstrar seus dons, estudos e expressões, além de batalha de MC’s e apresentação de DJ. A intervenção acontece na Sala Adoniran Barbosa e os ingressos são distribuídos duas horas antes da programação. lasmin Souza Ribeiro é a DJ que se apresenta no evento, com Aline Afrobreak como MC e Bgirl Thaisinha como hostess/anfitriã compondo as juradas Bibi, Debbkilla e Miwa.

Cinema, circo, literatura e stand-up comandam a semana especial

A super semana do Dia da Mulher ainda conta com mais quatro linguagens culturais em diferentes equipamentos culturais da SMC.

No CCSP, na Sala de Leitura Infantil, a contação de história “Elas em Narrativa” acontece pela segunda vez consecutiva, trazendo histórias de mulheres que mudaram a história do mundo. Os primeiros dias do “Elas em Narrativa” acontecem nos dias 8 e 9 de março, com a presença de Paula D, sempre aos sábados e domingos de todo o mês de março, às 15h.

É também no Centro Cultural São Paulo que no dia 8 de março recebe uma sessão ao ar livre do multi indicado ao Oscar “A Substância”, um body horror feminista protagonizado por Demi Moore, às 19h. A sessão é gratuita com a retirada de ingressos, com lotação máxima de 200 pessoas, feita a partir de ordem de chegada e a partir de duas horas antes da sessão. A exibição faz parte de uma mostra do CCSP que tem início no dia 13 de março, chamado “Coralie Fargeat, corpo a corpo”. “A Substância” terá uma outra sessão extra no dia 12 de março.

Ligado à programação de literatura, o Centro Cultural Santo Amaro traz a poetisa Mel Tabajara para promover uma roda de conversa no dia 8 de março, às 15h, no primeiro andar do espaço, sobre o seu livro de poemas e poesias “Escrevo para Ecoar o que sinto”.

Outra pedida é o “Las Fanfarronas: Si Si Si”, um espetáculo circense do grupo de mulheres colombianas que acontece na Biblioteca Pública Municipal Álvaro Guerra. A apresentação mistura música e circo em cenas teatrais, com o ponto chamativo e interessante mirado às atrações ao ritmo da Cumbia, música típica nacional do país sulamericano, proveniente da zona rural, com vários traços e influências indígenas e europeias. A atração está marcada para o dia 8 de março às 11h.

Para boas risadas, a comediante Niny Magalhães realiza o seu stand-up no Centro Cultural Penha, no dia 7 de março, às 20h, dentro do programa Sexta do Riso, que acontece toda semana no equipamento cultural. Com sua turnê “Anjos”, Niny conta sobre os milagres que aconteceram na sua vida, reflexões internas, os amigos que fez no caminho, como o caso de sua relação com o humorista Thiago Ventura que a apadrinhou no cenário da comédia e o poder dos encontros improváveis.

Comemorando o Dia Internacional da Mulher e junto com a celebração de todo o amor que o Brasil depositou na grande conquista brasileira na maior premiação cinematográfica do mundo, as exibições de filmes gratuitas são destaque para a semana de atividades culturais da SMC, também no Centro Cultural Penha. O documentário “Chega de FIU-FIU” – que conta a história de três artistas de diferentes cidades brasileiras que retratam o machismo e o assédio que sofrem – e o filme “Quase Samba” – que conta a história de uma mãe solo cantora de rádio, cria da periferia, que está grávida e está dividida amorosamente entre dois pretendentes – acontecem no Teatro Martins Penna também no dia 8 de março, o primeiro às 14h e o outro às 16h.

A programação completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e no site da pasta.

Serviço:

Semana do Dia Internacional da Mulher

Entre os dias 6 a 9 de março

Múltiplos horários

DIA 6/3

BIBLIOTECA JAMIL ALMANSUR HADDAD

Atração: Sarau: Mulheres no Hip-Hop e no Protagonismo Periférico

Quando: 6 de março (quinta-feira) às 11h

Onde: R. Andes, 491-A – Guaianases

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: O evento tem o intuito de fomentar através das apresentações dos 5 elementos do Hip Hop como MC,Dj, Graffiti, Break e Conhecimento vivências artísticas com o protagonismo das mulheres negras, bem como dar visibilidade para as mulheres periféricas com objetivo de levar através da cultura hip hop arte, informação, lazer, entretenimento e reflexões de questões sociais sobre o racismo estrutural e naturalizado.

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Atração: Mulheres um Grito de Socorro – A Dança das 7 Marias

Quando: 6 de março (quinta-feira) às 21h | 9 de março (domingo) às 19h

Onde: Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

Ingresso: Gratuito

Classificação: +12 anos

Sinopse: A Dança das 7 Marias conta três sensíveis histórias sobre todas as formas de opressão exercidas sobre as mulheres em nossa sociedade patriarcal. Crentes e desacreditados, de diferentes religiões, lutam para defender ou escapar do destino que lhes foi imposto, sem saber que o destino não se abala diante de súplicas.

Ficha técnica:

Texto e Direção: Kako Soares

Elenco: Diana Leticia, Carolina Alcantara , Cacau Almeida, Diogo Limongi, Fellipo Rocha, Jocelio Albuquerque, Léo Vaz, Letícia Baroli, Letícia Melo, Bea Pedroso, Micaele Rocha, Thorben

DIA 7/3

TEATRO CACILDA BECKER

Atração: Curtume – Dias Secos Inundados de Acácia

Quando: 7 e 8 de março (sexta e sábado) às 21h | 9 de março (domingo) às 19h

Onde: R. Tito, 295 – Lapa, São Paulo

Ingresso: Gratuito

Classificação: +14 anos

Sinopse: Ester Laccava, atriz e diretora da peça Curtume, dá vida a uma idosa que recebe um policial em sua casa que investiga a morte do dono de um curtume. A busca pelo esclarecimento das razões da morte do homem, encontrado sem pele, leva à narração da história de vida de uma mulher que aprende a caminhar sobre cacos de vidro. Curtume é sobre uma velha que conta sua história enquanto ensina sua neta a costurar uma sandália de couro para que as duas possam caminhar livres pela cidade.

Ficha técnica:

Autor: Denizart Fazio

Direção e Atuação: Ester Laccava

CENTRO CULTURAL VILA ITORORÓ

Atração: Taís Feijão

Quando: 7 de março (sexta-feira) às 19h

Onde: Palco Éden – Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: As Brasilidades de Taís Feijão é uma celebração autoral das diversas expressões da música brasileira, conduzida pela cantora, compositora e multi-instrumentista Taís Feijão. O show destaca as canções do álbum Brasilidades, lançado em 2022, com produção de Celso Filho e da própria artista, trazendo arranjos de Bruno Carvalho e piano de Kiko Horta, que capturam a essência da cultura nacional

CENTRO CULTURAL PENHA

Atração: Sexta do Riso com Niny Magalhães

Quando: 7 de março (sexta-feira) às 20h

Onde: Teatro Martins Penna – Largo do Rosário, 20, Penha de França

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: Em uma performance cheia de humor e emoção, a comediante revela os milagres que marcaram sua vida, desde os menores e cotidianos até os eventos mais extraordinários que a moldaram. Descubra como um encontro inesperado com um dos maiores nomes da comédia brasileira, Thiago Ventura, transformou sua carreira e a apadrinhou para o sucesso. Entre risos e reflexões, Anjos é um espetáculo que celebra a gratidão, a resiliência e o poder dos encontros improváveis

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Atração: O Mar

Quando: 7 e 8 de março (sexta e sábado) às 20h | 9 de março (domingo) às 19h

Onde: Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Ingresso: Gratuito

Classificação: +12 anos

Sinopse: Na trama, as palestinas Adila e sua neta Farida chegam ao escritório da advogada israelense Dania, que defende mulheres israelenses presas por levarem palestinas para conhecer o mar. A avó tem um pedido: sua neta quer conhecer o mar. Um acontecimento inesperado obriga as três a permanecerem juntas e a descobrirem possibilidades de relação.

Ficha técnica:

Texto: Federico Roca

Direção: Fernando Nitsch

Elenco: Bete Dorgam, Yael Pecarovich e Laura La Padula

DIA 8/3

CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE

Atração: A mulher do Buraco

Quando: 8 de março (sábado) às 20h

Onde: Teatro Décio de Almeida Prado – R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi

Classificação: +12 anos

Sinopse: A peça retrata Alice, roteirista de cinema, workaholic. Após 3 anos de uma longa espera, finalmente um grande estúdio demonstra interesse por seu roteiro. Alice então é chamada a reunião que pode mudar sua vida e acaba caindo em um buraco. A peça se passa ali.

BIBLIOTECA ÁLVARO GUERRA

Atração: ​​​​​Las Fanfarronas “Si si si”

Quando: 8 de março (sábado) às 11h

Onde: Av. Pedroso de Morais, 1919 – Pinheiros

Classificação: Livre

Sinopse: LAS FANFARRONAS é um sexteto feminino que mistura a música e o circo em cena, apresentando performances variadas ao ritmo da Cumbia.

Neste show, que é um espetáculo, o universo circense é embalado por seus temas tradicionais, por cumbias clássicas e também por músicas autorais, sempre com muito bom humor, destreza e comicidade.

CENTRO CULTURAL VILA ITORORÓ

Atração: Bruna Caram

Quando: 8 de março (sexta-feira) às 19h

Onde: Palco Éden – Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: O show Música Espetacular Brasileira apresenta grandes clássicos da MPB desde os anos anos 1940, celebrando nossa cultura e história e visitando os diferentes ritmos brasileiros, como samba, coco, frevo, ijexá, e passeando pela obra de grandes compositores como Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Chico Buarque, Dolores Duran, Pixinguinha, Caetano Veloso e Gonzaguinha.

CENTRO CULTURAL SANTO AMARO

Atração: Escrevo para Ecoar o que sinto

Quando: 8 de março (sexta-feira) às 15h

Onde: 1º Andar – Av. João Dias, 822, Santo Amaro

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: Mel Tabajara conta como foi sua trajetória de vida até o lançamento do seu primeiro livro de poemas e poesias, intitulado Escrevo para Ecoar o que Sinto, que conta com 7 subtemas. A escritora irá ressaltar como surgiu o interesse em se tornar poetisa e se dedicar ao meio artístico, cultural e educacional, finalizando com uma recitação dos versos registrados em seu livro.

CENTRO CULTURAL PENHA

Atração: Filme Documentário “Chega de FIU-FIU”

Quando: 8 de março (sexta-feira) às 14h

Onde: Teatro Martins Penna – Largo do Rosário, 20, Penha de França

Ingresso: Grátis

Classificação: +14 anos

Sinopse: As cidades foram feitas para as mulheres? O filme Chega de Fiu Fiu narra a história de Raquel, Rosa e Teresa, moradoras de três cidades brasileiras que, por meio de ativismo, arte e poesia, resistem e propõem novas formas de (con)viver no espaço público.

Atração: Quase Samba

Quando: 8 de março (sexta-feira) às 16h

Onde: Teatro Martins Penna – Largo do Rosário, 20, Penha de França

Ingresso: Grátis

Classificação: +16 anos

Sinopse: Quase Samba conta a história do último mês de gravidez de Tereza (Mariene de Castro), uma cantora de rádio dividida entre dois homens que acreditam ser o pai da criança: um hacker (João Baldessarini) e um miliciano (Otto). Ao particular duelo entre os dois pretendentes, soma-se Shirley (Cadu Fávero), o fiel escudeiro da cantora, um crossdresser com quem Tereza mora e cria seu primeiro filho. O filme tem como cenário uma periferia imaginária, um pequeno universo de uma grande cidade, mas onde caberia um Brasil inteiro. Seus personagens são inspirados em novas formas de afeto, de experiência de cidade e trabalho, de família.

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: Sessão ao ar livre de “A Substância” – Mostra Coralie Fargeat, corpo a corpo

Quando: 8 de março (sábado) às 19h

Onde: Jardim Suspenso e Sala Circuito Spcine – Lima Barreto – Rua Vergueiro 1000, Centro.

Classificação: +16 anos

Ingresso: Gratuito, com retirada de ingressos a partir de duas horas antes da exibição e sujeito a lotação.





Atração: Mercedes Ladies

Quando: 8 de março (sábado) das 15h às 18h

Onde: Sala de Ensaios 1 – Rua Vergueiro 1000, Centro.

Classificação: +16 anos

Ingresso: Gratuito, com inscrição semanal via formulário*

Sinopse: Fundado em 1976, Mercedes Ladies foi um grupo de mulheres que inicialmente promovia festas nas quais dezenas de outras mulheres apareciam com camisetas com o seu nome, como um esquadrão no bairro do Bronx na Nova Iorque do final dos anos 1970 e início dos anos 1980. O objetivo era despertar o interesse da comunidade como MCs e DJs incríveis, artistas que por meio de seu talento e obstinação eram capazes de levar arte, alegria e entretenimento de qualidade para a cena da cultura Hip Hop.

As Mercedes Ladies realizaram apresentações com grandes nomes do Hip Hop como Afrika Bambaataa, Kool Herc, Kevie-Kev, entre outros, e foram as pioneiras do ativismo artístico-social em prol do empoderamento feminino, realizando festas e performances em parques e ruas impactando diretamente o público. A versão brasileira desta tão importante iniciativa artístico-social estadunidense, liderada pela artista da dança e pesquisadora Kika Souza, vem há 5 anos desconstruindo esse cenário amplamente dominado por homens, dando espaço, voz e protagonismo a mulheres MCs, DJs, Dancers e Grafiteiras em eventos por todo o Brasil, mostrando que o 5o elemento da cultura hip hop, o Conhecimento, não é possível sem o reconhecimento das questões de gênero, raça e classe intrínsecas neste movimento cinquentenário.

No CCSP, o workshop Mercedes Ladies traz um panorama gratuito das danças urbanas para iniciantes e iniciados. Para participar, é preciso se inscrever pelo formulário disponível no link: Link

Grade para a semana: Waacking com Fernanda Scherchiley

Atração: Roberta Campos convida Fernanda Takai

Quando: 8 de março (sábado) às 20h

Onde: Sala Adoniran Barbosa – Rua Vergueiro 1000, Centro.

Classificação: Livre

Ingresso: Gratuito, Retirada de ingressos com 2h de antecedência

Sinopse: O Centro Cultural São Paulo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, recebe duas das maiores compositoras do nosso tempo: Roberta Campos e Fernanda Takai! No dia 8 de Março, no teatro de arena do CCSP, as duas compositoras irão relembrar e celebrar o papel da mulher nas artes. Roberta Campos apresentará trilhas de seu novo álbum “Coisas de Viver” e sucessos como “De Janeiro a Janeiro” e “Minha Felicidade”. Ao lado de Fernanda, a dupla promete encantar o público com “Abrigo” e outras composições da artista convidada sob o mesmo palco.

Atração: ‘Elas em Narrativa’ – com Paula D

Quando: 8 e 9 de março (sábado e domingo) às 15h

Onde: Bibliotecas – Sala de Leitura Infantil – Rua Vergueiro 1000, Centro.

Classificação: +16 anos

Ingresso: Gratuito. Para participar, não é necessário retirar ingresso, porém, para acessar as Bibliotecas é necessário passar pelo Guarda-Volumes da instituição

Sinopse:Pelo segundo ano seguido, a série de contação de histórias ‘Elas em Narrativa’ convida o público geral para prestigiar contos de mulheres extraordinárias que deixaram sua marca na história. Aos sábados e domingos de março, sempre às 15h, na Sala de Leitura Infantil do CCSP, celebraremos juntos o legado dessas mulheres, em apresentações para toda a família que evidenciam as realizações, desafios e contribuições das histórias femininas na nossa sociedade.

DIA 9/3

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Atração: Mulheres do Rock

Quando: 9 de março (domingo) às 15h

Onde: Anfiteatro – Av. Dep. Emílio Carlos, 3641, Vila dos Andrades

Classificação: +12 anos

Ingresso: Gratuito

Sinopse: Um evento que une potência musical e a força das mulheres! Em celebração ao Mês das Mulheres, o palco será tomado por duas bandas: Crush All Tyranny, que promete um show explosivo e catártico, com uma performance visceral que mistura a agressividade do crust punk com momentos de reflexão coletiva, e banda Eskrota, poder feminino do crossover com uma pegada cheia de crítica social.

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: B’Girls Battle

Quando: 9 de março (domingo) das 15h às 21h

Onde: Sala Adoniran Barbosa – Rua Vergueiro 1000, Centro.

Classificação: +16 anos

Ingresso: Gratuito, com distribuição de ingressos 2h antes da programação. Atividade sujeita a lotação

Sinopse: B’Girls Battle é uma intervenção artística de Breaking que celebra no mês da mulher a presença feminina na cultura Hip Hop exaltando a força e a sororidade de uma comunidade de artistas mulheres que reúne DJs, MCs, B’Girls e produtoras. O evento promove um espaço seguro, acolhedor e de pertencimento para essa coletividade, buscando não apenas dar visibilidade a suas expressões artísticas, mas também garantir que suas vozes e histórias sejam ouvidas, quebrando as barreiras históricas que limitam a participação das mulheres no cenário Hip Hop.

A B’Girls Battle objetiva ainda fortalecer essa rede de apoio mútuo, onde as mulheres podem compartilhar experiências, aprender umas com as outras e se inspirar para continuar quebrando barreiras e desafiando os padrões impostos pela sociedade patriarcal.

HOSTESS: Bgirl Thaisinha

JURADAS: Bibi, Debbkilla e Miwa

MC: Aline Afrobreak

DJ: lasmin Souza Ribeiro