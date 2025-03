Oscar 2025: Por que Mikey Madison desbancou Fernanda Torres e Demi Moore?

A premiação do Oscar 2025 trouxe surpresas ao anunciar Mikey Madison como a vencedora do prêmio de Melhor Atriz, desbancando as favoritas Demi Moore e Fernanda Torres. A expectativa era alta entre críticos e fãs, uma vez que a atuação de Moore em “A Substância” havia conquistado o prêmio do SAG (Sindicato dos Atores), um indicativo tradicionalmente forte de sucesso na cerimônia do Oscar. Desde 1994, apenas sete vencedores do SAG não conseguiram levar para casa a estatueta dourada.

A disputa foi acirrada, com muitos especialistas apostando em Demi Moore como a favorita. No entanto, o crítico de cinema Waldemar Dalenogare, em entrevista à Globonews, destacou que a Academia demonstrou grande apreço pelo filme “Anora”, que obteve seis indicações e conquistou cinco prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro. O reconhecimento da produção não se restringiu apenas à atuação de Madison, mas abrangeu todo o trabalho da equipe envolvida.

Barreiras para atrizes estrangeiras e filmes de gênero

Dalenogare também apontou as dificuldades enfrentadas por Fernanda Torres em conquistar o Oscar, ressaltando que a valorização de atrizes em produções de língua não-inglesa ainda enfrenta barreiras dentro da Academia. Embora haja um movimento crescente em direção à internacionalização, ele afirma que a identificação de atuações excepcionais fora do eixo EUA-Reino Unido permanece desafiadora.

Além disso, a escolha por Mikey Madison pode ser vista como uma continuação da tendência da Academia de evitar filmes de terror. Historicamente considerados menos prestigiados, esses filmes frequentemente são excluídos das grandes premiações em favor de dramas mais convencionais e sóbrios. Fabiana Lima, crítica da Abraccine e do Critics Choice, complementa essa visão ao afirmar que o preconceito se estende a qualquer filme classificado como “de gênero”, incluindo comédias e produções de ação.

Por outro lado, Dalenogare elogiou a campanha realizada por Fernanda Torres para “Ainda Estou Aqui”, que alcançou um marco significativo ao ser exibido em mais de 700 cinemas nos Estados Unidos, estabelecendo um novo recorde para uma produção brasileira naquele país.

O processo eleitoral para o Oscar envolve os mais de dez mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Para a edição deste ano, 323 filmes foram considerados elegíveis nas 23 categorias, sendo 207 deles aptos para concorrer ao título de Melhor Filme. Após a seleção dos indicados, todos os membros têm liberdade para votar nas categorias que desejarem, embora o voto seja secreto.

A vitória de Mikey Madison não apenas surpreendeu o público, mas também levantou discussões sobre as dinâmicas da premiação e as barreiras ainda existentes no reconhecimento de talentos internacionais no cenário cinematográfico global.