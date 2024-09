São Paulo mantém risco de queimadas e concentração de poluentes até sábado (14)

A massa de ar seco estacionada sobre a região metropolitana de São Paulo vai persistir pelo menos até o próximo sábado (14). O bloqueio atmosférico mantém a previsão de temperaturas acima da média e baixa umidade.

É uma condição que aumenta o risco de queimadas e incêndios nas áreas vegetadas. Além disso, as condições atmosféricas não favorecem a dispersão dos poluentes, o que contribui para a péssima qualidade do ar, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

A previsão para esta quarta-feira (11) é de mais um dia com predomínio de sol e tempo seco na capital paulista. Os termômetros oscilam entre 18°C, ao amanhecer, e 34°C, no meio da tarde.

Na quinta-feira (12), o cenário não muda. Sol forte, névoa seca e baixa umidade do ar. A temperatura mínima será de 19°C e, a máxima, de 34°C.

São Paulo vem registrando baixos índices de umidade relativa do ar. Nesta terça (10), o índice oscilou em torno de 32% na cidade.

A condição levou a Defesa Civil do município a manter o estado de atenção, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, que considera índices inferiores a 60% inadequados para a saúde humana.

A recomendação do órgão para a população é aumentar a ingestão de água, evitar exposição ao sol, manter ambientes internos úmidos através de borrifadores, vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 18h.

O CGE monitora os índices de umidade do ar na capital paulista desde 2010, e de acordo com este monitoramento, o menor valor médio de umidade desde o início das medições ocorreu em 19 de julho de 2021, com 15,6% de média na cidade.

O recorde de baixa umidade do ar ocorrido neste ano de 2024 foi 19,5% em 19 de agosto.