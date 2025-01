São Paulo lança mutirão para pequenas cirurgias

No último ano, a cidade de São Paulo registrou a realização de mais de 602 mil pequenos procedimentos cirúrgicos, incluindo a remoção de nódulos, pólipos, pintas e cistos, além da drenagem de abcessos. Diante da demanda crescente, a Prefeitura iniciou um novo esforço na sexta-feira (17) com o objetivo de atender ainda mais pessoas que necessitam desses procedimentos.

A partir de agora, a administração municipal pretende realizar um total adicional de 16 mil pequenas cirurgias em um prazo de 100 dias, por meio de um mutirão que ocorrerá em 31 unidades de saúde espalhadas pela cidade. Essa ação visa reduzir em 50% o tempo de espera para cerca de 32 mil pacientes que já estão agendados para pequenas cirurgias, com foco especial nas áreas de ginecologia e dermatologia.

Durante a divulgação do mutirão no Hospital Dia Cidade Ademar, o prefeito Ricardo Nunes enfatizou que essa iniciativa faz parte do plano para os primeiros 100 dias de sua nova gestão. “Nosso objetivo é atender pelo menos 50% dessas 32 mil pessoas dentro desse prazo e garantir que todos sejam atendidos em até cinco meses”, afirmou. Ele também destacou que os investimentos na área da saúde aumentaram significativamente, com a Prefeitura financiando 85% dos custos relacionados à saúde na capital.

Os dados mostram que as 601.884 pequenas cirurgias realizadas em 2024 representam um crescimento expressivo de 50,3% em comparação ao ano anterior, quando foram contabilizados 400.385 procedimentos. Somente nos Hospitais Dia, ocorreram 102.039 intervenções em 2024, refletindo um aumento de 7% em relação a 2023.

Conforme informou Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde, o mutirão será implementado em diversas regiões da cidade e incluirá atendimentos nos Hospitais Dia, AMAs-Especialidades (AMA-E), Ambulatórios de Especialidades (AE) e hospitais municipais. O intuito é agilizar esses atendimentos dentro do período estipulado.

Os procedimentos abrangidos pelo mutirão incluem a remoção de lipomas (tumores benignos formados por células adiposas), drenagens de abcessos, biópsias, retiradas de pólipos e cistos sebáceos, bem como tratamentos cirúrgicos para fístulas e outros procedimentos que não requerem internação prolongada e são realizados sob anestesia local.

Renata Gomes Rodrigues, uma autônoma de 37 anos residente no Eldorado, compartilhou sua experiência ao relatar que tinha um granuloma resultante de uma infecção bacteriana: “Esse mutirão é muito importante para mim; hoje isso acaba”, disse ela após ser atendida no Hospital Dia Cidade Ademar.

A dona de casa Ernestina Hosana de Jesus, de 60 anos e moradora da Cidade Dutra, está programada para a retirada de um pequeno cisto no pescoço e expressou tranquilidade sobre o procedimento: “Estou bem tranquila e hoje já volto para minha casa”, comentou.

Desde o início do ano até agora, já foram realizadas 1.038 cirurgias e exames hospitalares na cidade. Além dos mutirões para pequenas cirurgias, outras iniciativas estão sendo promovidas para acelerar os atendimentos aos pacientes. Entre elas estão os mutirões para endoscopias e colonoscopias nos Hospitais Municipal da Brasilândia e Dia Santo Amaro, onde quase 20 mil exames foram realizados entre setembro e dezembro deste ano.

Na área ortopédica, o Hospital Municipal Brasilândia mantém um mutirão permanente e realizou 1.452 cirurgias entre janeiro e dezembro. Adicionalmente, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha foi realizado um mutirão específico para tratamento da endometriose com mais de 550 cirurgias efetuadas neste ano.